Gómez Urbán (PSCyL): “El ejemplo de Castilla y León debe servir para que no vuelva la Andalucía del cortijo y del señorito"

Patricia Gómez Urbán (Valladolid, 1977) es licenciada en Derecho y procuradora en tribunales de profesión, aunque en julio de 2019 se empezó a dar a conocer en las Cortes de Castilla y León por sus vehementes intervenciones y la férrea defensa de sus convicciones socialistas desde la secretaria general de su Grupo Parlamentario en la Cámara. Anteriormente, ya había sido alcaldesa de Esguevillas de Esgueva, entre los años 2015 y 2019.

En las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero Gómez Urbán fue cabeza de lista del PSOE por Valladolid y, tras constituirse las nuevas Cortes el pasado 10 de marzo, se convirtió en la viceportavoz del Grupo y mano derecha del líder de la oposición, el también socialista Luis Tudanca. Desde la tribuna, es previsible que se convierta en uno de los principales azotes del Ejecutivo de coalición entre PP y Vox durante esta XI Legislatura, como ya han dejado entrever sus intervenciones en los primeros plenos ordinarios de esta semana.

P.- ¿Qué balance hace de estos tres frenéticos meses de las elecciones del 13 de febrero?

R.- Estos meses han sido frenéticos solo para la oposición, porque desde que se disolvieron las Cortes ha dado la sensación de que el señor Mañueco ha estado descansando en un balneario. Solo salió para repartirse el poder con los señores de la ultraderecha, volvió al balneario y todavía no le hemos visto trabajar.

Así que han sido unos meses frenéticos para nosotros, para quienes hemos decidido trabajar, no para el señor Mañueco, que decidió dejar abandonados a los castellanos y leoneses cuando más necesitaban un Gobierno y a día de hoy los castellanos y leoneses todavía no saben dónde está el señor Mañueco.

P.- Esta semana se inició el período de sesiones ordinario de las Cortes, ¿Creé que el tono bronco del martes va a ser la tónica dominante durante esta legislatura?

R.- Las palabras del señor García-Gallardo que hemos tenido que escuchar, primero el lunes en la Comisión, son muy preocupantes en sede parlamentaria. Pero no es que nos asombrasen, porque nosotros tenemos claro quien es la ultraderecha y a lo que ha venido aquí.

Y después de lo que oímos el martes, yo creo que la indignación no la debe tener solo el Grupo Socialista, cualquier demócrata debe estar muy indignado por lo que se escuchó. Ese ataque constante a las mujeres, a las minorías, ese ataque constante a quien no piensa como ellos y la falta de respeto al resto de los parlamentarios.

Lo que vivimos el martes en este pleno fue indecente y vergonzoso. No se puede tener esa falta de respeto hacia las mujeres en general y, en este caso, hacia una compañera que sufre una discapacidad. Tuvo la osadía de decirle: "Le voy a tratar como una persona normal". Eso es una vergüenza, pero todavía es más vergonzoso que el señor que tenía a su izquierda, que es el presidente de la Junta, callase y otorgase con su silencio.

Fue vergonzoso todo lo que vivimos, esos comentarios bochornosos y el tono bronco que siempre traen a los parlamentos los que generan odio, la ultraderecha. Nosotros sabíamos perfectamente cómo son, pero por desgracia ha tenido que ser en Castilla y León donde se meta por primera vez a la ultraderecha en un Gobierno.

P.- En la sesión del miércoles, en cambio, el tono del debate pareció calmarse e incluso una iniciativa de Vox para promover a León como Patrimonio Mundial salió adelante por unanimidad

R.- Lo que hay que dejar claro es que no es la oposición la que introduce un tono bronco en el parlamento, el tono bronco lo introducen ellos. El miércoles es cierto que se votaron las iniciativas pero es que ese mismo día el señor Gallardo no solo no rectificó sino que a unos periodistas tuvo la desfachatez de abroncarles por una pregunta que le estaban haciendo. Eso es la ultraderecha. Y el único responsable de que tengamos un vicepresidente que nos avergüence a todos es Alfonso Fernández Mañueco.

P.- ¿Siguen considerando que fue una buena decisión no ofrecer la abstención a Alfonso Fernández Mañueco para evitar la entrada de Vox en el Gobierno?

R.- Nosotros no teníamos ningún problema en una abstención, pero con condiciones. Para evitar que la ultraderecha entrase en el Gobierno de Castilla y León había que poner líneas rojas y una era que no entrasen en ningún Gobierno y que en aquellos sitios donde ya gobiernan con ellos eso se acabase. Lo que no puede ser es que el PP siempre tenga que gobernar, cuando pierde y cuando gana.

Y esa segunda parte de sacar a la ultraderecha de todos los gobiernos donde está o no gobernar con ella en otros sitios pues ya no les gustaba. Nosotros nos reunimos con el señor Mañueco y a los 15 minutos se levantó y se fue porque no le interesaba nada de lo que estaba escuchando. Además, Mañueco mintió en campaña electoral, dijo que tenía líneas rojas, pero él tenía clarísimo pactar con la ultraderecha. Lo tenía decidido él y lo tenía decidido el señor Feijóo porque este PP es el mismo Partido Popular de siempre.

P.- ¿Cuáles son las principales iniciativas parlamentarias que tiene en mente impulsar el Grupo Socialista a corto plazo?

R.- Nosotros vamos a hacer lo que hemos hecho siempre y es trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. La legislatura pasada presentamos unas 14.000 iniciativas, el PSOE siempre se pone a trabajar, lo hemos hecho desde siempre y nosotros vamos a defender lo público: la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales públicos.

Nosotros no queremos que haya ciudadanos de primera y de segunda, nosotros queremos ciudadanos iguales, con los mismos derechos residan donde residan. Lo que nos iguala a todos es una educación pública de calidad, una sanidad pública de calidad y unos servicios sociales de calidad. Todas nuestras iniciativas van a ser en defensa de los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León y de todo lo público.

P.- ¿Qué opinión tiene acerca de la primera gran medida del Gobierno de coalición, el conocido como plan anticrisis?

R.- Consideramos que llega cinco meses tarde. Además, el señor Mañueco ha tomado una serie de medidas, pero lo que dice después es lo que ha hecho siempre, que ese dinero se le tiene que dar el Gobierno de Sánchez. Lo hizo durante la época del covid, y hubo fondos covid que ni siquiera llegaron a gastarse, y ahora lo está volviendo a hacer.

Habla de un plan que todavía no se ha puesto en marcha, mientras el Gobierno de Sánchez está intentando salir de la crisis con una regeneración de la economía y con ayudas a los españoles y españolas. El plan de Mañueco es no hacer nada, esconder la cabeza y culpar de todo al Gobierno de Sánchez. Estaría bien que se pusiera a trabajar y pusiera medidas concretas sobre la mesa para ayudar a los castellanos y leoneses.

P.- Esta legislatura formará parte de la Comisión del Estatuto, cuya última reforma data de hace ya 15 años, ¿Considera que la norma goza de buena salud?

R.- Con el Estatuto de Autonomía pasa lo mismo que con la Constitución, que estaría bien que algunos empezaran a cumplirles, porque aquellos que se dan golpes de pecho de ser los más constitucionalistas luego resulta que son los que no cumplen la Constitución.

Respecto al Estatuto a mí lo que me gustaría es que estos que han entrado ahora en el Gobierno se lo leyesen, que se leyesen esos artículos que hablan de la igualdad de todos los castellanos y leoneses, que sepan lo que dice, y después que empiecen a cumplirlo y lo respeten.

P.- Saliendo un poco de Castilla y León, ¿Qué perspectivas tiene su partido en las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio? ¿Cómo ven a su candidato, Juan Espadas?

R.- Nosotros salimos a ganar y estamos seguros de que si votamos, de que si los andaluces se levantan y salen a votar, Juan Espadas será el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Ha sido alcalde de Sevilla y lo que representa es la cercanía y la humildad, es un andaluz que solo defiende los intereses de los andaluces y las andaluzas y quiere llevar a Andalucía a la vanguardia.

Ahora vemos que hay candidatos y candidatas que quieren llevar a Andalucía a esa España casposa de blanco y negro, y los andaluces han luchado mucho para conseguir que la imagen de Andalucía sea mucho más que la de la folclórica y el torero. Espadas es el candidato que necesita Andalucía para tener futuro.

P.- ¿Teme que se repita la fórmula de Castilla y León en Andalucía y que PP y Vox lleguen a un acuerdo de Gobierno?

R.- El señor Moreno está diciendo lo mismo que dijo el señor Mañueco, que tiene líneas rojas, pero si puede pactar con la ultraderecha lo hará. El PP se siente muy cómodo con la ultraderecha, con el discurso del odio, y lo único que les importa es conseguir el poder a costa de todo y de todos.

El ejemplo de Castilla y León tiene que servir para que los andaluces vean lo que no tiene que pasar y el PSOE tiene que tener la mayoría suficiente para que la ultraderecha no entre en el Gobierno autonómico. La Andalucía del cortijo y del señorito no puede volver.

