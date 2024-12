Beatriz Asensio (alcaldesa de Benavente): "Debemos mejorar las infraestructuras para que las empresas no cierren"

Noticias relacionadas Benavente presenta el programa de Navidad con más de 80 actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Benavente cambió de signo político en las pasadas elecciones municipales, tras muchos años ininterrumpidos de Alcaldía socialista. En estos momentos, el bastón de mando lo porta la popular Beatriz Asensio Boyano, quien cumple al frente de la Corporación municipal algo más de año y medio.

Eso fue posible tras ganar las elecciones de 2023 con ocho concejales, lo que le valió para formar un gobierno de coalición con VOX. Una relación que, explica la alcaldesa en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, sigue "en perfecta sintonía".

Alcaldesa, más de año y medio al frente del Ayuntamiento de Benavente, ¿qué principales prioridades tiene en su mandato?

Cuando nos presentamos a la Alcaldía, todos queremos mejorar nuestro pueblo. Siempre hablo del concepto de pueblo en un sentido cariñoso, de pertenencia a todos, entendiendo como pueblo lo máximo que tenemos. Entramos con la intención de ver lo que se puede mejorar, dando el salto para intentar acometer la visión que tenemos como ciudadanos y saber desde dónde podemos trabajar.

¿Qué logros destacaría de este tiempo que lleva como alcaldesa?

Valoro positivamente el tiempo que llevo como alcaldesa, porque me ha permitido primero, ser alcaldesa, que para mí es un orgullo. Y, segundo, poder estar al día de todo lo que ocurre en Benavente, conocerlo de primera mano y poder trabajar por y para Benavente.

¿Cómo marcha el pacto de gobierno con Vox?

Va muy bien, a pesar de que en otras administraciones o en otros organismos no hay ya pacto. En Benavente no hay ningún problema. Trabajamos conjuntamente, hasta el punto de que todas las concejalías están coordinadas. La del concejal de Vox igualmente, hay que trabajar con él de primera mano y se hace bien. No hay ningún tipo de problema en la relación.

O sea, que no hay problema con los Presupuestos.

No, no, no. No tenemos problemas a fecha de hoy.

¿Qué planes tiene para mejorar las infraestructuras y los servicios básicos de la ciudad?

En el escaso tiempo de un año trabajamos con un presupuesto heredado y, por tanto, no pudimos tener margen de maniobra en 2023. Tampoco en 2024, a pesar de ser un presupuesto ya nuestro y aprobado y ejecutado por nosotros íntegramente. Sin embargo, hay una gran parte de obras o de inversiones que vienen de la época anterior, que tenemos que consignar también en este 2025, y seguramente en el 2026.

Luego hay otra parte en la que ya podemos tener ese margen de maniobra para acometer nuestra idea o nuestras inversiones. O, al final, nuestras promesas electorales, que también tenemos que intentar culminar, porque queremos hacer un Ayuntamiento sostenible, en el sentido de que, con nuestros propios fondos, vamos a intentar acometer esas inversiones. Es decir, no depender siempre de financiación ajena, sino que, con nuestra propia financiación, intentar conseguir todas las inversiones posibles.

Tenemos claro que necesitamos generar más empleo y riqueza que implique, no solamente potenciar las empresas ya asentadas, sino atraer a otras nuevas porque, al final, también viene gente nueva que pueda asentarse en Benavente.

La economía de Benavente, como en la mayoría de pueblos y ciudades más o menos pequeñas, se fundamenta en la pequeña y la mediana empresa, las pymes y autónomos. ¿Tiene pensado algún plan para fomentar a la pequeña empresa, casi toda de margen familiar?

Evidentemente, es la que sostiene a este municipio, porque a las empresas que tenemos hay que cuidarlas. También primar a las nuevas con la construcción de un polígono. En general, las infraestructuras benaventanas para todo lo que es el municipio, buscamos conseguir una buena calidad de vida y que, finalmente, redunden no solo en los ciudadanos, sino en esas propias empresas que continúen y que no tengan que cerrar.

También, alcaldesa, el comercio de proximidad.

Sí, estamos hablando de un comercio de proximidad con productos de muy buena calidad. El comercio local es muy bueno, pero tiene que competir con el comercio en línea, que ya es inevitable en Benavente, y en el mundo entero. Es algo ya imparable. De hecho, incluso el propio comercio local se va adaptando a esas nuevas circunstancias. Desde el Ayuntamiento se siguen haciendo muchas campañas para intentar fomentar las compras de cercanía, unas ventas que les puedan dar un crecimiento exponencial.

Desde nuestro presupuesto de 2025 vamos a consignar una cantidad precisamente para que la CEOE pueda implementar ese servicio, en colaboración con la Diputación de Zamora, que apoye a una plataforma local de comercio en línea en la unión de todos los comerciantes, tienen el proyecto y más o menos el diseño, pero necesitan la aportación económica. Cuando me lo plantearon, desde el Ayuntamiento le vamos a dar la colaboración correspondiente y lo hemos previsto en el presupuesto de 2025.

El polígono industrial de Benavente, la madre de todas las batallas.

Un tema que siempre acaba saliendo, es como la esperanza de Benavente. Este municipio ni es grande ni pequeño. Tenemos las carencias de los pequeños y tenemos que prestar los servicios de los grandes, sin la correspondiente financiación. No tenemos por qué renunciar, evidentemente, a prestar esos servicios que no son nuestros, esas competencias impropias, porque también los ciudadanos las demandan y debemos prestar los servicios necesarios para ellos.

Por otra parte, necesitamos esa potenciación de la industria que, hasta ahora, por diversas circunstancias, no ha tenido el espaldarazo final para este municipio. Tengo 41 años y llevo oyendo hablar del potencial de Benavente, desde que tengo uso de razón y desde que tengo conocimiento de cómo era Benavente, que está en una situación estratégica inmejorable, que tiene... En fin.

Pero, por diversas circunstancias, las administraciones no han apostado fuertemente por Benavente. Es una espinita que tenemos clavada los benaventanos. Es algo reivindicativo también, que no depende de ningún color político, es una reivindicación ciudadana, y soy ciudadana antes que alcaldesa. Es algo que creemos, que no han apostado fuertemente por nosotros.

Con ese potencial, si hubieran apostado más fuerte hace años, Benavente hubiera crecido mucho más, porque estuvimos a punto de llegar a los 20.000 habitantes y se podrían haber superado perfectamente. Sin embargo, ahora vemos la reducción de cifras de población, que es acuciante en la mayoría de municipios, no solo en Benavente, la denominada España vaciada, que en los municipios de Zamora es bastante sangrante. Pero reivindico que hay que apostar por Benavente.

¿Qué me dice del proyecto Puerta del Noroeste?

Es un proyecto de ciudad, para todos los benaventanos, no solamente para un gobierno determinado, sino para todos. Aunque no sea la madre del cordero, sí que va a ser algo importante en cuanto a generación de empleo. A pesar de que yo he sido crítica con el proyecto en cuanto al inicio del mismo.

¿Y por qué?

En cuanto a la conceptuación inicial, comparándolo ahora con otros municipios, como Villadangos del Páramo o Monfarracín, por ejemplo, quienes, en mucho menos tiempo, tienen un polígono. Este último municipio zamorano lo tendrá casi paralelamente a Benavente habiéndolo iniciado unos diez meses o incluso menos. Tampoco tenemos la bola de cristal y no sabemos cómo van a surgir este tipo de trámites. Con la mejor de las intenciones se hace, por supuesto, quizás desde otra conceptuación del proyecto.

No quiero dejar pasar el tema del turismo. ¿Algún plan de fomento para Benavente, una ciudad con patrimonio y con gastronomía de interés?

Benavente tiene el lema, desde hace años, 'Tu parada en el Camino'. Muchas veces paran, pero no lo hacen dentro del municipio, sino en la carretera o en la autovía, en las distintas zonas donde pueden comer, que también está muy bien. Es una buena opción para esos negocios, pero queremos que entren en Benavente.

Tenemos los planes de sostenibilidad turística, que nos los encontramos sin proyectos, y los hemos tenido que sacar adelante. Hay que generar nuevas expectativas turísticas para poder atraer turistas. El turismo familiar, muchas veces, ya no se mueve por grandes monumentos, sino que quiere pasar el día en una ciudad cómoda donde tenga todo a mano. Por decirlo de alguna forma, donde pueda, además, visitar también algo para los niños. El concepto de turismo familiar es importante para los municipios, y para nosotros sería idóneo, adecuado, porque aquí podrían pasar el día perfectamente haciendo de todo lo que tuvieran a su disposición. A ello se suma que tenemos muy buena gastronomía.

¿Cómo desea promover la cultura y las tradiciones en las cuales Benavente siempre ha destacado?

La actividad cultural de Benavente es inmensa. Tenemos muchísimas asociaciones culturales, cantidad de actividades y mucha promoción de la cultura. Tenemos una programación en el teatro buenísima. De hecho, me consta, porque así me lo han hecho saber gente de fuera, que tenemos una programación muy buena, para la que se destina una parte importante del Presupuesto municipal, y la vamos a incrementar en 2025 para esas actividades culturales.

Pero en el tema de las tradiciones luchamos por nuestras raíces, como es el Toro Enmaromado. Diré que el Ayuntamiento de Benavente, desde su Concejalía de Fiestas, aprobó las festividades locales para el año 2025, como son La Veguilla y el Toro Enmaromado que se celebrarán el lunes, 28 de abril para el caso de la patrona de Benavente y el miércoles, 18 de junio, para el festejo taurino.

A veces olvidamos, por ejemplo, algo tan sencillo como nuestra música tradicional. Tenemos una Escuela de Folclore, tenemos unos premios MT o de Música Tradicional, que se celebran en Benavente, que tienen una importante repercusión. En los que han sido premiados muy buenos músicos, por ejemplo el folclorista zamorano Luis Antonio Pedraza. Estamos hablando de unos premios de prestigio en el ámbito cultural, en este caso de la música tradicional, pero muy desconocida en Benavente.

Hay asociaciones locales, por ejemplo La Candelas, tenemos la asociación de Las Capas, asociaciones que sí están en ese ámbito cultural y de música tradicional, pero que el común de los vecinos no conoce a fondo. Ahí tenemos, yo creo, una asignatura pendiente con nuestra música tradicional, porque Benavente no es un municipio especialmente folclórico en cuanto a la música zamorana.

En Zamora, cualquier municipio de alrededor, cuando llegan sus fiestas patronales, tienen un grupo de folclore. Aquí seguimos implantando y trayendo también grupos de coros y danzas de la capital, como por ejemplo a Doña Urraca de Zamora, que son buenísimos y son de los más conocidos. En ese aspecto, tenemos esa asignatura pendiente de conexión con nuestras raíces. También en el nivel musical y cultural.

Alcaldesa, defensa a ultranza desde el Ayuntamiento a La Velilla y, sobre todo, al Toro Enmaromado.

El Toro Enmaromado, además, es una asignatura que tenemos también para la consecución de que se declare Fiesta de Interés Turístico Nacional. Porque para el ámbito turístico también es muy bueno, ya que acude muchísima gente. El día del Toro Enmaromado, siempre decimos aquí que solo se ven cabezas, es que hay muchísima gente por la calle. Y es un día para nosotros muy especial. La Semana Grande en general y, en particular, el miércoles. Si conseguimos esa Fiesta de Interés Turístico Nacional, será muy bueno para nosotros. Es un trabajo muy laborioso, porque requiere mucha documentación. Para el concejal de Fiestas sería el culmen de su área. Y sería buenísimo para Benavente.

¿Qué destacaría del programa de Navidad de Benavente?

Hemos presentado un programa que ya el año pasado intentamos mejorar. Con muy poco se hace mucho, porque tampoco es un presupuesto muy abultado. En las actividades que organizamos intentamos contar con gente de aquí. Por ejemplo, con las escuelas de baile para que puedan participar, ya que todo el año organizan actividades que justo en Navidad puedan hacer también.

Hay actividades para todas las edades. Tenemos además las calles muy bonitas para acudir a visitar la iluminación. Se ha intentado, todos los días puede ser imposible, tener programación de teatro, actividades para niños, para mayores o para las familias. Tenemos algo que en Benavente le damos mucha importancia, que se lleva haciendo muchos años, que es el encuentro con la alcaldesa. El año pasado lo hice con las personas mayores, y ese día te reclaman o te presentan sus inquietudes, las quejas, o todo lo que quieran. No hay coto para que puedan decir lo que deseen. Es un día especial porque nos tratan con mucho cariño, como no puede ser de otra forma.

También potenciamos la visita a los centros, a Esprosub, a Intras, a las residencias de ancianos, acudimos los propios concejales y yo como alcaldesa, junto a Papá Noel y los Reyes Magos para hacerles ese día más agradable. Es algo que continuamos haciendo, y es una de las fechas más especiales y bonitas, porque muchos lloran, incluso gente mayor a la que se les ve emocionarse con algo tan simple como una visita. Ese día para ellos es especial y para nosotros más.

Volvamos a la realidad del municipio. Recuerdo que siempre hay una asignatura pendiente como ha sido la movilidad y el transporte público. ¿En qué situación está y si tiene usted alguna medida al aspecto?

Benavente es un municipio sin distancias, pero con muchas cuestas. Los que somos de Benavente cogemos el coche simplemente para subir una cuesta, porque es verdad que a veces es lo que más te incomoda, tener que desplazarte. No tardas nada en llegar a los sitios, por eso siempre digo que es una ciudad muy cómoda. Tenemos un transporte urbano, evidentemente, es un autobús pequeño, que se utiliza mucho. Hemos eliminado la tasa de utilización para que ahora, cuando entre en vigor, sea gratuito, para, en cierta medida, aliviar económicamente a los usuarios. Algo es, todo suma y potenciar que lo puedan utilizar al hacer las paradas en lugares donde hay muchísima gente, como la que va al cementerio, sobre todo mucha gente mayor. Estas personas acuden a la ciudad todos los días o habitualmente, y si viven en una zona apartada y van hasta el cementerio, para ellos el autobús es un alivio. Al final lo que tenemos que intentar es fundamentalmente favorecer a la gente mayor, entre otros, en cuanto al transporte.

Y luego la movilidad, es que muchas veces es inevitable utilizar el coche. Ahí ya sería más complicado el facilitarlo, salvo que tuviéramos un plan de sostenibilidad con el alquiler de bicicletas. A lo mejor la utilización y la acogida son buena y se pueden ir poniendo en funcionamiento más medidas.

Casi enlazado con esto, la vivienda. ¿Algún plan especial? ¿Tiene problemas de vivienda Benavente?

Llevamos años que no se construye en Benavente. El auge inmobiliario fue cuando fue, al igual que en todos los sitios de España, pues aquí también ocurrió. De hecho, hay mucha vivienda vacía y hay muchas viviendas, bloques o promociones que quedaron sin finalizar. Estamos trabajando con la Junta de Castilla y León y con la Diputación de Zamora para la posibilidad de realizar vivienda de promoción pública en Benavente. Estamos en fase de estudio de las parcelas que existen, así como de la demanda de vivienda. Me han comunicado que hay demanda, porque tenemos un registro de demandantes de vivienda, y hay personas inscritas en el mismo. Hemos visto que en municipios próximos, por ejemplo, Santa Cristina de la Polvorosa o Manganeses, se construyen viviendas unifamiliares y funcionan muy bien. De hecho, se han adjudicado todas. En consonancia con ello, vamos a trabajar en 2025 para intentar construir viviendas de promoción en colaboración, por supuesto, con la Junta de Castilla y León.

"Vamos a trabajar en 2025 para intentar construir viviendas de promoción pública en colaboración, por supuesto, con la Junta de Castilla y León".

¿Qué tal están sus relaciones con la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León?

Benavente tiene muchos servicios y los ingresos son los que son, y en asuntos como la vivienda, como hemos dicho, son básicas las relaciones con otras administraciones, independientemente del color político. Además, coincide que el Partido Popular gobierna en las tres administraciones, tanto la local, provincial como la regional. Pero es verdad que las relaciones son muy buenas. Necesitamos de ellos, tanto de la Diputación como de la Junta de Castilla y León, porque no llegamos a todo y necesitamos de esos planes que ellos tienen previstos, como los planes municipales de obras. Necesitamos de subvenciones que nos da la Junta. La relación tiene que ser fluida, también es buena, por ejemplo, con la Subdelegación del Gobierno. Al final, creo que la mejor relación es llevarse bien con todo el mundo, por supuesto, pero intentar verlo desde un punto de vista objetivo. Yo no estoy aquí para mí, estoy para Benavente, y tengo que intentar conseguir lo mejor, independientemente de quien gobierne en cada una de las instituciones, para el pueblo que represento.

¿Cómo imagina usted a Benavente dentro de 10 años?

Lo imagino en ojos de mi hija de 11 años. Me gustaría que se pudiera quedar en Benavente a vivir y desempeñar sus labores profesionales futuras. Yo tuve que irme por circunstancias de estudios, pero volví en cuanto pude. De hecho, cuando acabé de opositar, me vine de nuevo a Benavente. Lo veo en los ojos de ella, que me gustaría mucho que pudiera volver a Benavente si decidiera realizar estudios universitarios, aquí no los va a poder hacer. Poder vivir en Benavente, porque es una ciudad cómoda, buena para vivir, sobre todo cuando tienes niños pequeños, en la que se está muy bien. Tenemos todo tipo de servicios, muy buenos colegios y estupendas comunicaciones. Es una ciudad buena para vivir, y así es como tenemos que verla, y que seamos los propios benaventanos los que nos quitemos de complejos, y que creamos en Benavente, que muchas veces pensamos que no tenemos de nada, sí, tenemos mucho, lo que pasa es que tenemos que saberlo aprovechar, y ver lo bueno que tenemos. Siempre digo que la vida hay que verla de color de rosa.

Finalmente, ¿qué legado le gustaría dejar al finalizar su mandato?

Aquí es muy complicado, porque, al final, la política parece como que todo lo empaña, y como si tienes una determinada ideología, los que no lo sean no te van a ver con buenos ojos. Es la circunstancia que se nos suele dar, aunque es también inevitable. Al menos, que me vean como una buena alcaldesa, que es un concepto que puede ser muy utópico y muy amplio, pero una persona que, al menos, sí luchó y trabajó por Benavente.