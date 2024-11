La Copa Zamora de Galgos contará con la participación de todos los clubes de la provincia

Este miércoles, el diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto, ha presentado a Copa Zamora de Galgos, Trofeo Diputación de Zamora. Un evento que comienza el sábado 23 de noviembre y que se disputará en diferentes localidades de la provincia.

Un evento en el que participan los 32 clubes que hay en la provincia, con un galgo cada uno. Este torneo visitará distintas localizaciones de la provincia como la finca Aldeanueva en el municipio de Venialbo, donde empieza este campeonato.

Además, también habrá competiciones en Fuentes del Ropel, Villalobos, Granja de Moreruela, Villavellid y Madridanos.

Este evento deportivo se disputará en el formato de eliminatoria, donde cada club tendrá que elegir su mejor galgo para que pueda competir.

Aunque se prevé que la final del campeonato sea en diciembre, "es algo que no podemos confirmar porque dependemos de la climatología" ha declarado el presidente del CD Galguero Copa Zamora, Jaime Chillón.

Asimismo, Chillón ha recalcado que además del tiempo es importante la densidad de liebres que "no pasa por su mejor momento y sin liebre no hay competición", exponiendo que las condiciones del campo y diferentes enfermedades hacen que el número de ejemplares no sea muy favorable.

La competición comenzará en torno a las 10 horas, después de que los galgos pasen un reconocimiento médico y varias pruebas para certificar su validez en el campeonato.

Shutterstock La Diputación de Zamora lidera un proyecto de eficiencia energética que aliviará las arcas de 62 ayuntamientos

Además, Chillón ha destacado que el campeonato tiene un gran reconocimiento a nivel nacional, y el número de seguidores y participantes está en aumento, "el pasado año participaron el 90% de los clubs, este año el 100%".

Con ello, esperan que entre los integrantes de los clubes sean más de 640 personas, más los aficionados que se acerquen a ver este evento.

En palabras del diputado es un evento "muy especial" que mueve a mucha gente y que es muy aclamado por los pueblos, y donde se puede disfrutar del campo y "algo tan nuestro como la liebre española".

Este evento cuenta con el apoyo de Caja Rural de Zamora cuyo representante, Sergio Esteban, ha subrayado la importancia de apoyar "una tradición tan importante" en la provincia y en el mundo rural.