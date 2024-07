Canto Marbán: "Tengo un compromiso con Zamora y creía que la mejor manera de apostar por esta tierra era creando Synergias"

Trabajadora incansable e incombustible. Aventurera como la que más. Así es Canto Marbán. Una toresana que con apenas veinte años hizo la maleta, dejó su querida Zamora y puso rumbo a Canarias donde consiguió estar al frente varios años de programas informativos como 'Buenos Días Canarias', espacio referente en la Televisión Autonómica de Canarias.

A su vuelta a tierras zamoranas desempeño el papel de responsable de prensa del Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zamora. Muy unida siempre a la comunicación corporativa y a las propias entidades de la provincia también ejerció de directora de comunicación del Zamora CF durante casi dos años. Tras su paso por el Gabinete de Alcaldía de Medina del Campo (Valladolid), volvió a Zamora para hacerse cargo de la comunicación, redes sociales y eventos del Teatro Ramos Carrión de Zamora. Para finalizar gestionó la comunicación de la asociación empresarial Zamora 10 durante un año.

Con semejante currículum queda claro que Canto ha querido estar involucrada en las entrañas de todo aquello que respirara zamoranismo. Comunicar siempre fue su vocación y buscar el desarrollo de Zamora su objetivo. Durante años lo hizo para otros, pero desde el pasado mes de mayo lo hace desde su propia empresa de eventos y comunicación: Synergias. Un espacio que tiene como misión principal "revolucionar la comunicación empresarial y el mundo de los eventos corporativos". Su objetivo es impulsar a las pymes, fomentar el emprendimiento, promover el crecimiento personal y cultivar una cultura de trabajo colaborativo.

Entre reuniones, catas, congresos y muchas llamadas de teléfono, Canto abre las puertas de Synergias en la calle Candelaria Ruiz del Árbol a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León para charlar sobre su empresa, pero también sobre la comunicación, el sector empresarial y los complejos de esta provincia.

Pregunta.- La primera pregunta es casi obligada, ¿cómo y por qué nace Synergias?

Respuesta.- Pues Synergias, como el nombre indica, nace sobre todo de una etapa de madurez y de reflexión. Después de un bagaje personal y profesional también porque en este tiempo he podido trabajar con personas con las que he tenido la suerte de crecer. A eso se suma que siempre he tenido esa inquietud de poder emprender y era el momento.

También se unió que terminé un máster que había dejado en 'standby' y recuperé, porque lo tenía que terminar sí o sí. Se trata de un máster sobre 'mindfulness' y crecimiento personal, lo cual me ha servido muchísimo, porque he pasado una etapa reflexiva y, al final, de ahí pues surge Synergias. Además, había dejado el proyecto de plan de empresas estancado por otros proyectos que surgieron. Por eso también, he podido empezar tan rápido. Me llevó a unificarlo todo. Como decía el libro 'Encuentra tu ikigai', pensar en qué es aquello en lo que puedes aportar a la sociedad, que es lo que la sociedad necesita y que es aquello que te gusta. De ahí surge Synergias, de toda esa mezcla, de esas propias preguntas personales.

P.- Y dentro de esa aportación creía que la gente necesitaba comunicarse más o al menos mejor, ¿no?

R.- Sí, yo estoy convencida de que, ahora mismo, las empresas han tenido unos años en los que, los profesionales de la comunicación veíamos que parecía que no se creía en la comunicación. Pero ahora las empresas, da igual la magnitud o el volumen, todas están convencidas de que la comunicación es necesaria, afortunadamente. Analizando la situación de las pymes en Castilla y León, te das cuenta, incluso el sector agroalimentario que es un pilar fundamental, de que todas en su medida hacen un esfuerzo importante por asistir a ferias, comunicar en redes sociales o por tener una estrategia de marca corporativa que les aporte identidad.

Valorando este esfuerzo que hacen ellas, sí que es verdad que detecté que necesitan, sobre todo, un plus a la hora de presentarse y que necesitaban un espacio adaptado. De ahí, querer ofrecer también nuestra sala de prensa, a la vez que les ofrezco la posibilidad de elaborar notas de prensa, organizar una presencia en ferias o un asesoramiento en comunicación.

P.- Y obligatoriamente tenía que ser en Zamora. En su tierra. ¿Cómo ha sido arrancar una apuesta así desde aquí?



R.- Hay una parte profesional que está fuera de Zamora, que es todo el trabajo que desarrollo en Madrid o en otras provincias, organizando congresos o asistiendo a ferias y desarrollando todo lo que es la estrategia de marca de una empresa. Pero es verdad que, al final, me he pasado media vida fuera de Zamora y hay una parte de mí que me dice en este no es el momento de volar fuera otra vez. Toca aportar el granito de arena, que por eso volví. Después de media vida viviendo en Canarias, para mí no es el momento otra vez de sacar los pies del tiesto.

Mi cabeza y el trabajo están donde surja, pero es verdad que tengo un compromiso con Zamora, que siempre donde estoy me gusta tener ese compromiso, y por eso creía que es la mejor manera también de apostar por esta tierra era creando Synergias en Zamora. Al final, la ciudad y la provincia están en evolución, hay muchas cosas que están cambiando. Cuando volví hace 13 o 14 años a Zamora no había tantas actividades, pero ahora yo veo que sí que hay, que la gente si no hace una actividad es porque o no investiga o realmente no esté involucrada. Pero hay muchísimas opciones.

P.- Las agencias de comunicación y eventos no son nuevas, de hecho, el mercado tiene bastante oferta. ¿Qué ofrece distinto Synergias?

R.- Sobre todo una atención muy personal y muy adaptada, porque somos conscientes que hay macroempresas que tienen una capacidad brutal de desarrollar contenido. Pero creo que las pymes lo que buscan es que les entiendas, que te sumes a su marca y a sus valores y que, al final, los hagas tuyos y esa atención es lo que marca la diferencia.

P.- Tras los primeros meses de trabajo, ¿qué sensaciones tiene? ¿Está yendo bien el negocio?



R.- Han sido sobre todo un experimento y muy positivo porque las actividades son multidisciplinares y me gusta ver cómo se va encaminando el proyecto. Ya he abierto todo el abanico con actividades y programaciones que atienden más a mis gustos personales, sin limitarme en nada, pero voy viendo cuál voy cogiendo. Es muy poquito tiempo para hacer una reflexión pero, es verdad, que ya todo va cogiendo su camino. Por ejemplo, ha cogido mucho peso en Synergias el sector agroalimentario y era una de las posibilidades que tenía abiertas, aunque no sabía que sería hasta este punto.

P.- Aunque puede acudir a cualquier empresa, entiendo que la mayor parte de sus clientes serán de la provincia de Zamora o territorios vecinos. ¿Cómo es el cliente que acude? ¿Suelen venir con ideas concretas?



R.- Pues hay clientes en un 80% de fuera de Zamora en lo que respecta a grandes congresos, que ya tienen una identidad marcada y quieren una atención más cercana a sus socios. Y en el caso de las empresas de la provincia buscan darle una vuelta al trabajo que vienen haciendo e innovar.

P.- ¿Y normalmente se suelen dejar guiar bien o suelen ser un poco reticentes?

R.- Sí puede ser que cuesta un poco salir de 'lo de siempre'. Hay una premisa en Zamora que dice que' lo que está bien, ¿para que cambiarlo?'. Yo no entro en querer cambiarlo, pero siempre puedes ofrecer una alternativa a lo que se está haciendo bien. Creo que cuando hay una parte que ya viene funcionando, no vas a empeorar, en todo caso, va a ser una incógnita abierta y si abres una puerta es una opción nueva que, seguramente, no está explorada y que le puede ofrecer una nueva rentabilidad.

P.- ¿Cómo puede ‘cambiarle la vida’ a una empresa un servicio como el de Synergias?



R.- Pues yo creo que sobre todo abriéndose a la cercanía, porque hemos atravesado una época de pandemia y nos hemos dado cuenta de las posibilidades que nos ofrece el mundo online. Nos ha abierto al mundo, pero que hemos dejado de atender la cercanía y, sobre todo, las experiencias, que nos brindan por ejemplo el sector agroalimentario o el turismo. Creo que es donde reside el éxito. Porque tú, al final, si quieres disfrutar de un buen vino, está muy bien que el mercado online te abra todo un mundo, pero hay experiencias que, o las pruebas y las vives en primera persona, o te las pierdes. En ese sentido Synergias atiende a esa parte más íntima, más cuidada de la empresa con el cliente final.

P.- Actualmente está colaborando en el evento más esperado del año en Zamora, Fromago Cheese Experience. Esta feria demostró que en la ciudad y en la provincia se pueden hacer cosas muy grandes cuando todos reman a favor. ¿Se puede y debe quitar ya Zamora los complejos de ciudad pequeña donde nunca pasa nada?

R.- Pues desde luego se ha demostrado que se puede hacer. De hecho, la segunda edición va muy bien lo que es la comercialización, porque ya tenemos 300 expositores y más de 200 empresas que se han sumado. Tenemos un espejo muy grande en el que mirarnos porque la primera edición fue un éxito y las expectativas son muy altas, pero es cierto que este tiene que ser un ejemplo para que otros congresos vengan a Zamora.

Yo creo que es una ciudad muy visitable, cercana, donde cualquier programa se puede desarrollar y, además, no sólo quedarte en el programa de trabajo, sino también disfrutar de la gastronomía y el turismo. Puede ser un salvavidas para la economía de nuestra provincia y tenemos muy buenos espacios además para celebrar estos eventos. Yo creo que es el foco que debería centrarse en los pequeños y medios de los congresos, porque yo que trabajé en el Teatro Ramos Carrión sé que las instalaciones y los profesionales que trabajan allí son magníficos. Y luego sería muy importante para incrementar la hostelería y la restauración durante todo el año.