Guarido advierte que si municipalizaran la plaza de toros de Zamora no volverían a hacerse corridas mientras gobiernen

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha abordado la situación actual de la plaza de toros de la ciudad tras el anuncio de la empresa gestora y de Carlos Zúñiga de dejar el espacio y la petición de la Fundación Franz Weber de considerar su municipalización. En declaraciones a los medios, Guarido ha dejado clara la postura del Ayuntamiento y de Izquierda Unida, el partido que lidera la coalición de gobierno con el PSOE.

Guarido ha asegurado que nunca se habían planteado la municipalización de la plaza de toros como tal, ya que en su formación "no estamos en la idea de fomentar los toros", por lo tanto, no ven como viable su uso "como plaza de toros" si se municipalizara. Sin embargo, ha señalado que si la propiedad de la plaza ofrece una venta destinada a otros tipos de eventos distintos a los festejos taurinos, "se estudiará".

El alcalde ha explicado que, para cualquier posible adquisición, se deben tener en cuenta dos factores importantes: en primer lugar, la plaza de toros es un bien protegido según el plan de urbanismo de la ciudad, lo cual implica que cualquier intervención debe respetar y mantener la fachada y la estructura interior, incluyendo el coso y los asientos de piedra y hormigón. En segundo lugar, el estado actual de la plaza es "pésimo", lo que también influiría en el coste y la viabilidad de su posible rehabilitación.

Respecto a los posibles usos de la plaza si fuera adquirida por el Ayuntamiento de Zamora, Guarido ha recordado que "las plazas de toros se utilizan, y, de hecho, se han utilizado a lo largo de la historia, para todo tipo de espectáculos". Ha mencionado que el espacio podría destinarse a conciertos, obras de teatro, circos y otros eventos compatibles con la estructura circular y los asientos de la plaza. Sin embargo, ha sido categórico al afirmar que "no se harían más corridas de toros con nosotros en el gobierno".

El alcalde ha subrayado que la posición de Izquierda Unida, tanto cuando estaba en la oposición como ahora en el gobierno, ha sido clara en cuanto a no fomentar los eventos taurinos. "Nosotros no prohibimos nada con relación a los toros, pero no damos opciones a que se celebren como se hacía antes", ha afirmado Guarido, añadiendo que su partido siempre ha defendido una utilización alternativa del espacio.

Por ello, ha recordado que durante la oposición, Izquierda Unida había presentado mociones para la expropiación o el cambio de uso de la plaza de toros, incluso proponiendo su rehabilitación con un tejado transparente. No obstante, Guarido ha añadido que "ese fue un proyecto propio de Izquierda Unida".