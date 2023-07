Lumbre, la marca de ropa dedicada a Zamora que lo ha petado: "La provincia es la hostia y la valoramos muy poco"

Desde hace unas semanas una misteriosa cuenta de Instagram comenzaba a compartirse en los perfiles de los zamoranos. Solo teníamos un nombre: Lumbre Shop. Y un eslogan: "Y tú… ¿de quién eres?". Pero el pasado 7 de julio se desvelaba el misterio y conocíamos que una nueva marca de ropa había nacido en la provincia. Pero no una cualquiera.

Lumbre es un concepto muy especial. Esta innovadora idea tiene como objetivo llevar a todos los rincones del país las expresiones más emblemáticas de la provincia de Zamora. Y quieren lograrlo con tres diseños tremendamente originales

Los primeros tres diseños ya están disponibles en el mercado y se pueden adquirir a través de su página web. Con un precio de 25 euros por camiseta, los zamoranos podrán lucir con orgullo su propia identidad local. Todo a través de llamativos diseños a buen seguro captarán la atención de aquellos que no estén familiarizados con Zamora.

Y es que los diseños de Lumbre se basan en varias frases habituales de Zamora como el "¿Qué pasa, majo?". Una expresión se utiliza comúnmente entre los lugareños a diario, refiriéndose a cualquier persona que encuentren en las calles, ya sea un amigo, un familiar o un desconocido. Y es que si son de Zamora, seguro que son "majos".

Aunque el diseño que ha causado auténtico furor y cuyas existencias han volado en apenas unos días es su "¿Qué miras, cuza?". Una expresión que representa una frase muy típica de Zamora y algunos lugares de León. "Cucear" es un verbo muy de la tierra que seguro provoca miradas de duda si se pronuncia fuera de las fronteras zamoranoleonesas. Pero, a partir de ahora, se podrá lucir también en la espalda en cualquier lugar de España. Y cierra este catálogo (de momento) un diseño dedicado a las 980 razones para ser feliz. Unas cifra que, curiosamente, coincide con el prefijo telefónico de Zamora.

Otro de los diseños de Lumbre: "¿Qué pasa, majo?"

Además, la marca tiene su parte solidaria, ya que Lumbre ha decidido donar un euro de cada camiseta vendida a la lucha contra los incendios forestales que arrasaron Zamora el pasado verano. De esta manera, la marca brinda su apoyo a la Asociación 'La Culebra no se calla'; y así mantener viva la conciencia sobre la importancia de la protección y preservación del entorno natural de Zamora y colaborar en la recuperación de la Sierra de la Culebra, una zona tan emblemática para la provincia.

Así que de este modo, dos misteriosos zamoranos han lanzado esta curiosa marca que representa a la perfección la vida rural de la zona. Y decimos misteriosos porque una de las premisas de su aventura empresarial es no desvelar su identidad públicamente. Eso sí, EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha logrado hablar con ellos para que nos desvelen todos los detalles del surgimiento de este original proyecto y por qué han decidido mantenerse en el anonimato.

Pregunta.- ¿Cómo surge la idea de crear una marca de ropa desde cero?

Respuesta.- La idea llevaba mucho tiempo en la cabeza de uno de los socios. Creo que el orgullo zamorano siempre está ahí y pocas veces hacemos gala de ello. Simplemente necesitaba alguien que me ayudase a dar el paso y ahí entra en escena el segundo socio. Le comenté la idea y le encantó. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que nos complementamos a la perfección. Uno pone la creatividad y esa dosis de locura e inconsciencia que hace falta; y el otro un punto de vista más sensato y frío. Al final a nosotros, como a muchos, nos ha tocado ir fuera a estudiar y trabajar y nos revienta. Sinceramente. Ojalá nuestra provincia estuviera llena de proyectos como este. De gente joven que apuesta por su casa.

P.- ¿Cómo se crea una marca de ropa desde cero?

R.- Lo principal es saber cuál es tu público, de un modo realista. A partir de ahí centrar el tiro y empezar a trabajar. No teníamos ni idea del sector, o sea, que los primeros pasos sí que fueron un poco palos de ciego, hasta que dimos con una persona que nos ayudó mucho. Lo más importante es encontrar un buen proveedor y saber qué quieres vender; y nosotros lo segundo lo teníamos claro.

P.- ¿Ha sido complicado crear la empresa/entidad que acompaña a la marca?

R.- Pues nosotros estábamos muy verdes en ese aspecto. Pero por suerte tenemos a gente en nuestro entorno que nos ha ayudado.

"Todo el dinero con el que ha empezado Lumbre ha salido de nuestros bolsillos"

P.- ¿Habéis recibido ayudas? ¿Financiación?

R.- No, ninguna. Todo el dinero con el que ha empezado Lumbre ha salido de nuestros bolsillos. Queríamos hacer algo guay en nuestra provincia y creíamos que era el momento.

P.- ¿Las camisetas también se fabrican en Zamora?

R.- Las camisetas las hace otro zamorano en Gijón. Una persona con muchos años en este sector y que nos está ayudando a dar los primeros pasos.

P.- Por el momento tenéis tres diseños muy originales, con frases muy asociadas a Zamora, ¿la intención es ampliar el catálogo?

R.- Si, la intención es seguir haciendo diseños. De momento la acogida ha sido bestial y, si sigue así, continuaremos con nuevos productos, desde luego. De hecho, ya estamos trabajando en ello.

P.- ¿Quién ha diseñado estas primeras camisetas?

R.- Uno de los socios.

P.- Uno de los diseños ya se ha agotado por completo, ¿vais a hacer más tirada pronto?

R.- Por supuesto, queremos ver Zamora llena de cuzas y cuzos. Al final es una camiseta que nos representa muchísimo y nuestros paisanos y paisanas han demostrado que a ellos también.

"Nos encantaría asociarnos con alguna tienda"

P.- ¿La venta se mantendrá siempre a través de vuestra web o la idea es que alguna tienda de Zamora pueda ofrecerlas también en sus establecimientos?

R.- Nos encantaría asociarnos con alguna tienda. Crear una exclusiva de Lumbre, de momento, lo vemos imposible. Pero trabajaremos para que alguna pueda ofrecer nuestros productos.

P.- ¿La intención es vivir de esta tienda o continuar con vuestros empleos?

R.- Solo el tiempo lo dirá. De momento es más una ilusión que algo que nos pueda mantener. Se ha hecho porque queremos presumir de nuestra tierra y quitar el complejo que muchas veces parece que tenemos. Zamora es la hostia y la valoramos muy poco. Pero de momento no nos planteamos que se convierta en nuestra principal fuente de ingresos. Ojalá fuera así.

P.- ¿Por qué mantener el misterio de vuestra identidad?

R.- Mucha gente nos escribe sobre ello. Es mucho más simple de lo que parece. No es que queramos crear un misterio, es que queremos vender camisetas porque gusten, no porque sea "la marca de mi amigo". No queremos obligar a nadie, ni que nadie las compre por compromiso. Queremos que quien las compre sea, o bien por estética, o bien porque está en nuestra sintonía y empatiza y sienta como suyo nuestro mensaje. Si decimos que somos "Pepe y Juan" igual vendemos 200 camisetas por amistad, nos creemos que va muy bien y las 200 siguientes nos las comemos. Lumbre crecerá hasta donde la gente quiera que crezca, ni más ni menos.

P.- Habéis apostado fuerte por una campaña centrada sobre todo en redes sociales, ¿es porque buscáis a un público más joven o para aprovechar la publicidad asequible que se consigue a través de la viralidad en redes?

R.- Una mezcla de ambas. La idea primigenia era hacer camisetas urbanas con las que pudieras irte 'de fiesta', pero que no fueran las típicas que parodian películas o marcas. Y sí, ahora mismo las redes sociales te dan un altavoz y una posibilidad de alcance muy grande.

