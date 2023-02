Álex Clavero sobre los trillizos de Zamora: "Yo los llamaría Modric, Kroos y Casemiro. Es la única manera de que llegue alguna copa a casa"

Arantxa Héctor y sus pequeños Mateo, Pablo y los trillizos Adrián, Raúl y Hugo son la familia más popular de Zamora en los últimos días. La sorpresiva llegada de los trillizos y la aventura que supone criar a cinco hijos ha encandilado a todos. Tanto es así que ha llegado hasta los oídos del cómico vallisoletano Álex Clavero, que no ha podido dejar pasar la oportunidad de comentar la historia de esta familia zamorana en su sección 'el Francotirarock' de Rock FM.

Así, Álex Clavero ha explicado a los oyentes la pareja en cuestión tenía dos hijos y decidieron ir a por el tercero, pero lo que no sabían es que les iban a venir trillizos. "¡Trillizos!", exclamó el cómico en el programa de radio 'El Pirata y su banda' de Rock FM.

Clavero bromeó sobre la dificultad de tener tres hijos de golpe, afirmando que "ir a por el tercero es una salvajada". Él mismo tiene dos hijos y aseguró que "ahora mismo, os lo digo en serio, no iría ni a por el segundo". El vallisoletano bromeaba sobre el cansancio de la paternidad, que parece haberle afectado a Clavero. "Estoy durmiendo tan poco que si vuelvo veinte años para atrás y mi mujer me vuelve a pedir salir, le digo después de dormir la siesta, yo no me meto en esta operación así", contaba.

El nombre de los tres trillizos fue otro de los temas que Clavero trató con su habitual humor: "Yo los llamaría Modric, Kroos y Casemiro. Es la única manera de que llegue alguna copa a casa". El cómico también habló sobre la logística de tener tantos hijos en casa, con referencias a la compra de pañales y la alimentación de los bebés y se preguntaba "¿tú piensas que en esa casa hay más pañales que en el público de Juan y medio? La papilla la están haciendo con hormigonera?".

