Guarido dejará el Ayuntamiento de Zamora en "quiebra técnica y sin capacidad de pagar", según el Partido Popular

El Grupo Municipal del Partido Popular en Zamora ha advertido de que el Ayuntamiento de la capital quedará en "quiebra técnica", tras la gestión de Izquierda Unida durante sus dos legislaturas. El portavoz y viceportavoz del PP en la capital, Víctor López de la Parte y David Ángel Hernández, han valorado los Presupuestos Municipales de Zamora 2023, para concluir que sus cuentas se encuentran en "un estado crítico". Por ello, la formación presentará una batería de enmiendas antes de su aprobación.

Los concejales populares han señalado que las cuentas previstas para 2023 en el Ayuntamiento de Zamora se van a aprobar "con los informes en contra" del Departamento de Hacienda. Algo "que no ocurre en ninguna capital de provincia", según ha indicado Víctor López de la Parte, que añade que los técnicos han informado "desfavorablemente" al Presupuesto 2023 preparado por el equipo de gobierno de IU.

Es más, los populares han mostrado el informe económico-financiero que firma el interventor municipal, Javier López Parada, y en él "se evidencia la progresiva degradación de la sostenibilidad de las cuentas municipales". Los concejales del PP han explicado que, la gestión de Francisco Guarido ha ido "mermando" la capacidad de los recursos municipales.

Si bien, un asunto más grave señalado por la oposición popular es que Izquierda Unida "ha escondido" que han presupuestado la petición de un crédito de 2.819.267 euros, con intención de poder "cuadrar" las inversiones y subidas en las nóminas de los funcionarios públicos.

Pero, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el alcalde de Zamora ha hecho pública su intención de no pedir realmente dicho crédito. Víctor López de la Parte ha detallado que se trata de una maniobra del equipo de gobierno para "tener la suficiente consignación para afrontar las cuentas que indican en el presupuesto". Algo que, según indican los técnicos en el informe financiero "podría incurrir en fraude de ley", al estar incluyendo en el presupuesto un crédito que cuadre las cuentas que finalmente no se pedirá.

El portavoz del Grupo Municipal del PP en Zamora indica que la intención del equipo de gobierno es utilizar el remanente que "volverá a dejar de las inversiones que no acomete año tras año" para compensar ese desfase de casi tres millones con el crédito "que sí presupuesta pero que no pedirá".

"Quejándose de una herencia durante siete años"

El portavoz del Grupo Municipal del PP en Zamora, Víctor López de la Parte

Para los populares, estos datos e informes desfavorables son un indicativo "del estado crítico" del Ayuntamiento de Zamora. Víctor López de la Parte afea a Francisco Guarido que "lleve siete años quejándose de la herencia que recibió, como si no fuera culpable de nada siete años después".

El portavoz del PP municipal acepta que Izquierda Unida se encontró "un ayuntamiento con deuda", pero matiza que "también con capacidad de pagarlo. Mientras que, para los populares Guarido y los suyos dejarán un Ayuntamiento de Zamora "endeudado y sin capacidad de pagar".

Víctor López de la Parte ha recordado que el equipo de gobierno de IU "no ha hecho ni una de las obras que ha prometido en estos años". El portavoz popular ha hecho referencia a proyectos como el Banco de España o el Mercado de Abastos, que para el PP denota "un alcalde sin ganas, que no cree en las posibilidades de Zamora". Un Francisco Guarido que "dice tener muchos proyectos, pero que nunca se los muestra a nadie", como crítica de que haya sido un alcalde "que no ha salido de su despacho en ocho años para buscar apoyos".

"Las mentiras de Guarido"

Por su parte, el viceportavoz popular se ha centrado en señalar "las mentiras de Guarido" en su presentación de los Presupuestos 2023 para Zamora. El equipo de gobierno de IU se quejaba de que la Junta de Castilla y León "ha dejado de asumir" competencias que le son propias y que han supuesto un gasto añadido de 4.692.837 euros en aportaciones "de las cuales la Junta se ha despreocupado".

Pero, ante eso, David Ángel Hernández explica que las transferencias corrientes que la Junta aportará en 2023 a Zamora "aumentan hasta los 1,7 millones de euros". Y será a través de los programas mixtos, partidas en igualdad, lucha contra las drogas, educación ambiental, ayudas de urgente necesidad, a la dependencia, juegos escolares, piscinas y centros de educación infantil.

Es más, los populares concluyen que, "si este año salen adelante los presupuestos de Zamora es gracias a las transferencias del Estado, y sobre todo de la Junta de Castilla y León". David Ángel Hernández ponía como ejemplo las millonarias aportaciones del Gobierno Autonómico en el Museo de Semana Santa o la futura residencia para mayores. En total, una inversión de 20 millones de euros, que "contrasta con las aportaciones que destinan desde el Ayuntamiento de Zamora".

Desmentir "sus grandes logros"

Además de esto, los populares zamoranos han analizado la subida en el presupuesto de casi dos millones de euros a causa de la renovación de los grandes contratos para la ciudad. "Los grandes logros de Guarido, en los que no vemos que haya un mejor servicio para los zamoranos", apuntaba Víctor López de la Parte. De hecho, el portavoz del PP invitaba a la ciudadanía a comprobar "si hay una mejor recogida de basuras o unos jardines mejor adecentados".

En resumen, mientras IU ha defendido que estos serán unos presupuestos "de futuro y para la tranquilidad del próximo equipo", el Partido Popular cree que son las cuentas "de la desidia y la paralización de la ciudad". Víctor López de la Parte cree que la actitud del alcalde de Zamora ha llevado a "perder proyectos, por los que se va a pagar un 33% porque no se hacen".

Finalmente, y con todo esto, los populares concluían que "será imposible" acometer una bajada de impuestos por parte del próximo equipo de gobierno. "La herencia que deja Guarido no hará posible eso", añadía el portavoz del PP municipal, pero sí matizaba que "podrían revertirse" si la próxima corporación municipal "pide a otras administraciones y consigue financiación de fuera".

