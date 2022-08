Benavente apuesta por una Feria de Septiembre centrada en los productos de la tierra

Noticias relacionadas Diversión y mucha lectura en la XXIII edición de la Feria del Libro de Benavente

La concejala de Ferias, Sandra Otero, junto con el concejal de Turismo, José Mariño, han presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Benavente la programación de las ferias de septiembre, que tendrá lugar el 2,3 y 4 de este mes.

El concejal de Turismo ha afirmado que “las grandes fiestas de Benavente eran siempre las de septiembre, había finalizado ya la cosecha y eran muy famosas antiguamente”. Por ello, asegura que desde el 2019 “queríamos transformar la tradicional FEMAG” (Feria de Maquinaria Agrícola y Ganadera) puesto que eran conscientes de que “necesitaba un cambio, una mejora”. “Hemos buscado nuevas alternativas a algo que consideramos que el formato no se corresponde con el tiempo. No es un fin sino un proceso de cambio”, finalizaba.

“Benavente se merece algo distinto y especial”, comenzaba la concejala de Ferias. Este año dan pistoletazo de salida a uno de los mejores acontecimientos del mes de septiembre. En busca de esta transformación, han decidido “hacer una feria centrada en productos de la tierra”. Antes era una feria “de todo y de nada”. Uno de los principales cambios es que la feria se trasladará al centro de la ciudad; la Plaza Mayor, la Plaza de la Madera y la Plaza de Santa María serán los núcleos centrales de este renovado evento. Algo que son conscientes que “requiere un esfuerzo para todos” pero que saben que va a “repercutir de forma positiva” en la hostelería, comercio y en todos los habitantes.

Se prescinde del ganado y de la maquinaria, dando especial y total protagonismo a los productos de la tierra. Los animales daban “problemas” y no era “rentable”. Este año estarán disponibles un total de 40 casetas que ofrecerán una inmensa variedad de productos: miel, quesos, vino, licores, embutido o setas, entre otros. Incluso panadería y repostería; en definitiva, “un conjunto global de productos de la tierra”, aseguraban ambos concejales.

Las casetas estarán abiertas al público, en principio, desde las 10-11 de la mañana hasta las 2 y de 6 a 10 de la tarde. “Todo depende de los expositores y lo que ellos prefieran”, aclaraba la concejala de Ferias. 40 casetas de expositores que darán sabor a Benavente. Las institucionales, por su parte, irán en las carpas municipales.

Son muchas las dudas que surgen respecto al nuevo concepto que va a acoger la FEMAG, que ahora pasará a llamarse Feria de Productos de la Tierra, pero no tienen “miedo”. No se plantean retroceder; lo primero, es ver cómo funciona y después valorarlo para el próximo año. “Retroceder no es bueno ni para coger impulso, hay que avanzar siempre. Si la feria no funciona como esperamos, habrá que hacer una modificación, pero nunca un retroceso”, aclaraba Otero. Un evento que pondrá en el foco los productos locales, pero también habrá otros de la Comunidad, incluso nacionales, aunque eso sí, “siempre dando prioridad a los de la zona”.

Finalmente, han pedido disculpas por anunciar los cambios con tan poco tiempo: “Sabemos que es un poco tarde para comunicarlo, la Feria requiere trabajo y no son fáciles. Lo fácil hubiera sido dejar la FEMAG que llevaba haciéndose durante 41 años. Estamos aquí para hacer cambios y que la ciudad evolucione”.

Una ocasión especial para que Benavente luzca sus mejores productos y para que, tanto los vecinos de la Comunidad como los de fuera, se animen a acudir a la ciudad zamorana a pasar tres días magníficos rodeados de la mejor gastronomía posible.

Por último, han anticipado que los días 2 y 3 de septiembre habrá conciertos: Insomnio y Top Lider. Dos grupos zamoranos que harán vibrar al público de la ciudad.

