Ciudadanos Zamora lamenta que "IU impida realizar un acto por el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco"

La portavoz y concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zamora, Cruz Lucas, ha lamentado que IU impida, con su abstención, la realización de un acto por la memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo con motivo del 25 aniversario del secuestro y asesinato del joven concejal de Ermua (Vizcaya) por la banda terrorista ETA.

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado una moción este jueves en el pleno ordinario de junio para la realización de un acto, pero el alcalde, Francisco Guarido, y su equipo se han abstenido a la hora de votar la urgencia de la propuesta, por lo que no ha salido adelante ni se ha permitido siquiera su debate.

Ciudadanos Zamora considera “incomprensible” la abstención del equipo de Gobierno y la falta de consenso sobre este tema, cuando el objetivo era que el Ayuntamiento de Zamora se sumara a los homenajes en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo “con un acto sencillo, al igual que se está haciendo en decenas de municipios de todo el país”.

“Consideramos que el Ayuntamiento debería sumarse a este reconocimiento y queríamos que se aprobara por unanimidad y con el apoyo de todos los grupos de la Corporación municipal. No entendemos por qué IU no ha aceptado hacerlo cuando consideramos que esto no es una cuestión de partidos ni de colores políticos”, ha afirmado Cruz Lucas.

La propuesta de Ciudadanos que ha defendido la concejala durante el pleno consistía en que el Ayuntamiento de la ciudad se sumara a los homenajes en memoria del concejal y de todas las víctimas del terrorismo que promueve la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo el lema “La unidad a ti debida”.

Con estas acciones se pretende "reivindicar los principios y valores que los ciudadanos defendieron juntos frente a la imposición totalitaria de ETA y recordar y transmitir entre los más jóvenes la figura del joven concejal".

La portavoz ha recordado que entre el 10 y el 13 de julio próximos se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, “lo que marcó un antes y un después en la conciencia social contra el terrorismo y movilizó a millones de españoles en las calles, en una movilización sin precedentes en todo el país”.

