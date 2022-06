Una nueva vida para los quioscos cerrados de Zamora

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zamora dictaminará esta tarde una propuesta para la alteración de la calificación jurídica de los kioscos de prensa de titularidad municipal ubicados en la vía pública y que se encuentran cerrados y sin uso alguno. Este será el primer paso para la desafección de los kioscos como bienes de concesión demanial para la venta de "prensa, revistas y similares", y puedan destinarse a otros fines o usos de carácter social u otras actividades que redunden en beneficio de la comunidad.

En el informe que acompaña al expediente y acredita la conveniencia del cambio de uso se indica que "a la vista de su abandono y desuso actuales, dado que su afectación a la venta de prensa y similares carece de demanda en la actualidad, habiendo quedado desiertos los últimos procedimientos concesionales seguidos para dicha finalidad, por lo que siendo necesario aprovechar dichas instalaciones para otros usos, se considera que la vía más adecuada es la de su cesión de uso a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, al objeto de que sean utilizados por las mismas, entre otras finalidades, como puntos de información para los vecinos del barrio, tanto de las actividades propias de las asociaciones o entidades como de las llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Zamora y que pudieran ser de interés general para los ciudadanos".

Los kioscos objeto de desafectación son los situados en la Plaza de Alemania, Plaza de San Lázaro, Plaza de la Puentica, Plaza del Cuartel Viejo, C/ Obispo Nieto, Plaza de la Marina Española (junto a cafetería Rey Don Sancho), C/ Condes de Alba y Aliste, Avda. Requejo (frente a Hospital Virgen de la Concha), Avda. Cardenal Cisneros (junto al parque de las Viñas), C/ Candelaria Ruiz del Árbol (junto al parque Eduardo Barrón).

Los kioscos modelo "Zamora" que tienen una superficie de 8 metros cuadrados y forma trapeziodal, asemejando la estructura del casco histórico de la ciudad rematada por una pequeña cúpula en el extremo que asemeja a la de la Catedral, se instalaron por el Ayuntamiento en el año 2004 con el fin de sustituir los antiguos kioscos de ladrillo que carecían de las mínimas medidas de confort y seguridad, y dar la posibilidad de regentarlos a personas en situaciones familiares, socio laborales y económicas especiales.

El canon de explotación variaba entre 135 y 183 euros anuales, dependiendo de las calles en las que estaban asentados. En el año 2011 ya había seis de ellos desocupados y en el los tres procedimientos que se han efectuado para su readjudicación ha sido manifiesta la falta de demanda; por lo que los kioscos se han quedando vacíos a la vez que sus titulares se jubilaban o abandonaban la actividad.

El propósito con esta desafectación es el de buscar nuevos usos para los kioscos al objeto de evitar su abandono y degradación, toda vez que el uso al que están adscritos, (venta de prensa y similares) es obvio que carece de interés y perspectivas de futuro en este momento.

Tras el dictamen de la Comisión de Hacienda la propuesta se someterá a aprobación en el próximo Pleno municipal, tras lo que se abrirá un periodo de exposición pública de un mes para la presentación de alegaciones.

Adjudicación del contrato de Parques y Jardines

La Comisión Informativa de Hacienda dictaminará también la propuesta de adjudicación del contrato del "Servicio de mantenimiento de parques y jardines, mobiliario urbano y áreas de juegos infantiles de Zamora" a la U.T.E. compuesta por las empresas Centro de Jardinería La Encina S.L., y Lantania S.A.U.

Es la misma agrupación empresarial a la que se había adjudicado el contrato con anterioridad y cuyo acuerdo de adjudicación recurrió ante el TARCYL la entidad Valoriza, obligando al Ayuntamiento a retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo la valoración de la oferta económica, y a la Mesa de Contratación a realizar una nueva valoración de la misma.

Una vez hecha la revisión la propuesta de adjudicación recae sobre la misma UTE, lo que deberá ser aprobado de nuevo por el Pleno Municipal y someterse al proceso obligatorio de exposición pública posterior.

Sigue los temas que te interesan