El PP afea al Ayuntamiento que utilice los planes de empleo para cubrir plazas fijas como los centros turísticos

El Grupo Municipal Popular de Zamora pedirá explicaciones en el pleno del próximo martes, al equipo de gobierno acerca del cierre del Castillo, las aceñas de Olivares y el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, "por no haberse convocado los planes empleo", según palabras del propio alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y del porqué el edil no ha pedido la nueva subvención que ha puesto en marcha Junta de Castilla y León, la cual permite la contratación de personas durante un plazo de entre diez y doce meses, si bien en la provincia la han solicitado los Ayuntamientos de Benavente y Toro, "no así el de Zamora".

Los populares señalan que la apertura de este punto turístico "no puede estar supeditada" a las subvenciones de la Junta y que el propio Ayuntamiento "debería de prever este tipo de incidencias y dar una solución antes de que llegue el problema".

La portavoz popular, Mayte Martín Pozo añade que tal y como ha señalado la delegada de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, los planes de empleo "no son para cubrir plazas fijas, que es lo que ha hecho esta Ayuntamiento durante siete años y ahora vienen los problemas. No nos cansamos de decir que llueve sobre mojado y que cada situación que surge no es más que una consecuencia de la mala gestión de este Equipo de Gobierno".

Victor López de la Parte, viceportavoz del Grupo Municipal, ha señalado que "ha sido el propio Consistorio es el que no ha solicitado uno de esos planes, concretamente el programa EMPLEX que hubiera permitido contratar a cuatro titulados superiores o de Grado Medio durante 12 meses, a cargo de los Fondos de Resilencia". La Junta de Castilla y León no ha podido convocar algunos planes de empleo, precisamente a causa de una reforma laboral que "aprobó toda la izquierda a petición de una ministra que forma parte del partido de Guarido".

De La Parte, manifiesta además que "sabemos que hay problemas de personal en varios departamentos del Ayuntamiento por la "falta de previsión" del Equipo de Gobierno ante las jubilaciones de los empleados públicos que pone en jaque" las vacaciones a la que tienen derecho todos los trabajadores. Vamos a reclamr una modificación urgente de la relación de puestos de trabajo que acabe con la presión y la saturación que sufren los funcionarios públicos del Ayuntamiento al no verse cubiertas las plazas de los trabajadores que se han jubilado, "menos excusas y más trabajo".

Para el PP este nuevo "olvido" por parte del Equipo del Gobierno no es más que la prueba de la "desidia" y del "cansancio" en las que el alcalde y de la concejal de Personal, están instalados, ni buscan subvenciones, ni se leen el BOCYL", apunta támbien Martín Pozo.

Los populares plantean como solución a estos cierres, la privatización este servicio público. "Sería además una manera de generar empleo entre los colectivos en riegos de exclusión social. La idea de compatibilizar la profesionalización de los recursos turísticos con la inclusión de estos colectivos, la hemos puesto sobre la mesas en varias ocasiones".

