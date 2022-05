Cruce de acusaciones entre Zamora10 y el Ayuntamiento por la marca zamorana

Ante las declaraciones realizadas por el Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, sobre “el fracaso total” de la marca 'Zamora Enamora', la Asociación para el Desarrollo Zamora10 quiere manifestar que la marca "está siendo utilizada por la Diputación Provincial, Caja Rural de Zamora, y varias entidades deportivas y culturales, con gran repercusión y aceptación, tal y como estas mismas entidades han indicado reiteradamente". "El ejemplo más reciente es la promoción de Fromago Cheese Experience, donde 'Zamora Enamora' forma parte de la misma", señalan en un comunicado remitido a este periódico.

"Algunas empresas del sector privado han comenzado a utilizarla, si bien las demoras en el proceso de registro ante la Oficina de Patentes y Marcas ha aconsejado retrasar su utilización de forma masiva hasta tener todas las garantías jurídicas para su uso. No obstante cabe recordar que la marca puede utilizarse de forma libre siempre y cuando su uso no conlleve beneficio económico", han insistido.

La valoración del Concejal de Turismo sólo podría tener sentido "si el uso de la marca 'Zamora Enamora' no hubiera cumplido las expectativas deseadas, pero hay que recordarle al Ayuntamiento de Zamora que no la ha utilizado en ninguna de sus campañas de promoción turística y/o cultural, por lo que no se entiende hacer una valoración de este tipo sin haber hecho uso ni promoción de la misma, cuando solamente ha pasado menos de un año de su puesta en marcha, y, por tanto, sin tener ninguna valoración directa".

Por el contrario, la Concejalía de Turismo está "utilizando en sus campañas de promoción otros logos y marcas diferentes, perdiendo el impulso y fortaleza del uso de una marca común, tal y como se acordó en el acto de presentación de la marca 'Zamora Enamora', hace ahora un año". Cabe recordar que 'Zamora Enamora' "no fue utilizado en ningún momento en la campaña de promoción de San Pedro 2021, perdiéndose una magnífica ocasión para presentarla ante los zamoranos, y haberla puesto en valor desde el inicio".

Zamora10 quiere recordar las palabras del alcalde del Ayuntamiento en la entrega del premio a la marca 'Zamora Enamora', hace ahora 8 meses: "Podemos proyectar de una manera unitaria lo que antes estaba disgregado, hemos picoteado muchas marcas de todo tipo, es bueno para Diputación, Ayuntamiento, sector privado, turismo y comercio, que de una manera definitiva unifiquemos un eslogan y una marca".

Respecto a las palabras del Concejal de Turismo sobre la Asociación para el Desarrollo Zamora10, le recuerdan que la asociación no se ha "enganchado" a ningún proyecto, sino que han sido los "cientos de empresarios, profesionales y ciudadanos que integran esta iniciativa, los que han diseñado y propuesto proyectos estratégicos concretos, que siempre se dijo que eran de Zamora, y que en algún caso se han desarrollado por entidades privadas, y en otros por públicas, siempre buscando el ayudar y colaborar al desarrollo e impulso de nuestra provincia".

En cuanto a la creación de estructuras de colaboración, recuerdan al Concejal de Turismo que en el Consejo General de Zamora10 "están integradas todas las administraciones, incluido el Ayuntamiento de Zamora, por lo cuál causa sorpresa la valoración desde la Concejalía de Turismo cuestionando la representatividad de una iniciativa que lleva cinco años en marcha, y donde el propio Ayuntamiento de Zamora ha sido, y es, protagonista de mucho de los proyectos ya realizados".

