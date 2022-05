El presidente de la Diputación de Zamora denunciará a un diputado de IU que le acusó de "justificar" el golpe de Estado

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, ha confirmado que emprenderá acciones legales contra el diputado de Izquierda Unida, Sergio López, tras afirmar este último que había justificado el golpe de estado de 1936, durante el último pleno de la institución provincial.

Una noticia que ha confirmado tras la presentación de la exposición de las Ovejas de Fromago, en la terraza del Teatro Ramos Carrión. Tras ser preguntado por los periodistas, Requejo aseguró que sí va a "llevar a cabo" la denuncia, ya que considera que "la acusación que hizo me parece muy fuerte, a parte de que no es cierta, como se puede comprobar".

El presidente de la Diputación Provincial recuerda que dio "la opción" al diputado de Izquierda Unida de retirar su afirmación "y no quiso, por lo que emprenderé las acciones legales para que no diga cosas que no son ciertas".

El motivo de la disputa comenzaba con la moción que presentó el viernes la formación de Izquierda Unida para hacerse eco de las reclamaciones de diferentes colectivos memorialistas que demandan que la Diputación Provincial cumpla con el acuerdo de Pleno de febrero de 2018 en relación con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

En ese contexto, y tras analizar las últimas declaraciones realizadas por el presidente de la institución en torno a este expediente, Sergio López presentó una moción en la que se aseguraba que las palabras de Requejo habían cambiado, que no se hablaba de prioridades y textualmente se decía que "justificó el golpe de Estado en ciertas actuaciones de los gobiernos legítimos de la República y de la triste Guerra Civil, en una lamentable equiparación del agresor golpista con los defensores de la democracia republicana votada por los españoles".

En ese momento, y tras rechazar la urgencia de la moción, Requejo le pidió, sin éxito, a López que se retractara. "Ustedes tienen habilidad para manipular las palabras y los hechos; aquí, nadie ampara guerras ni dictaduras", defendía el presidente de la institución provincial.

