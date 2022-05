La Once reparte 200.000 euros a un afortunado ganador de Puebla de Sanabria

La Once ha repartido 20.000 euros en Puebla de Sanabria, gracias a un cupón vendido a través del Terminal de Punto de Venta (TPV), correspondiente al sorteo del sábado, día 7 de mayo.

El agente vendedor de la Once, Germán Rodríguez Rodríguez, es quien ha llevado la ilusión a alguno de sus clientes habituales, a los que vende el Cupón y el resto de productos de juego de la Once, en su puesto de venta en la comarca Sanabresa, donde lleva desde 1988 formando parte de la plantilla de vendedores de la Once en nuestra Comunidad, constituida actualmente por más de 750 personas con discapacidad, quienes cada día con esfuerzo y dedicación reparten ilusión entre nuestros clientes y celebran la suerte de los premios repartidos.

El cupón de la Once ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, 4 y 2 euros.

Por otro lado, la Once informa también que el pasado jueves día 5 de mayo la localidad de Quiruelas de Vidriales, se vio agraciada con un premio de 1.980 euros validados en un boleto a traves del terminal punto venta del juego activo “MI DIA” cuya fecha con la fecha 01-05-1992

Sigue los temas que te interesan