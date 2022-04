UGT denuncia "coacciones" a trabajadores de la ayuda a domicilio de Zamora para "desmantelar" el servicio

La Unión General de Trabajadores Servicios Públicos de Zamora han hecho público un comunicado donde denuncian lo que consideran "el desmantelamiento" de la ayuda en domicilio que gestiona la Diputación Provincial con ya mayor parte del presupuesto de la Junta de Castilla y León. El sindicato asegura que los trabajadores del servicio están siendo "coaccionados" para que insten a los usuarios y a los posibles candidatos a dicha ayuda a domicilio, "a no solicitar este servicio, derivándolos a otros servicios que no gestiona la Diputación de Zamora como son las vinculadas y a otros servicios pilotos que está fomentando la Junta de Castilla y León".

El pasado 1 de agosto se adjudicó el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio a empresa Sénior Servicios Integrales. Este servicio atiende en la provincia a más de 2.100 usuarios dando trabajo a más de 450 auxiliares, lo que, UGT, asegura que "supuso un retraso" en las nuevas altas de usuarios "ocasionando una pérdida de trabajo" para las auxiliares que prestan dicho servicio. "ya que su salario depende de las horas de prestación" que tienen los usuarios y una pérdida de servicios para que los dependientes de la provincia puedan seguir viviendo en sus domicilios.

Dicho contrato tiene un presupuesto de siete millones de euros anuales a un precio de concesión de 16,36 euros la hora. Para UGT dicho contrato "no cubre las necesidades que tiene nuestra provincia"; y aseguran que se adjudica en agosto "sin margen de ampliación de usuarios salvo las vacantes que vayan surgiendo al causar baja algunos de los que están". Además, añaden en un comunicado, que en junio se amplía por la Junta de Castilla y León la ratio de horas de prestación sin ampliación de presupuesto, pasando los usuarios de:

- Grado I (dependencia moderada): de 12/20 horas/mes pasan a 15/29 horas/mes

- Grado II (dependencia severa): de 21/45 horas/mes pasan a 30/54 horas/mes

- Grado III (gran dependencia): de 46/70horas /mes pasan a 55/90 horas/mes

En esta institución se prestan las horas mínimas según el grado al que pertenezcan (Ejemplo: grado III máximo 46 horas/mes), pero UGT denuncia que "junio esta ratio cambió y no se están prestando, coartando un derecho fundamental que tienen los usuarios dependientes, esto no se tuvo en cuenta a la hora de elaborar el nuevo contrato de ayuda a domicilio adjudicado en agosto, donde se podía aumentar el presupuesto para prestar las horas máximas a los usuarios que tenemos en el servicio". El sindicato recuerda que este contrato no puede ser modificado en el primer año de vida, "pero pasado este tiempo sí puede ser modificado, la cual se puede llevar a cabo por el interés general de la población", siendo esta modificación en ampliación de presupuesto o la elaboración de un nuevo contrato ya que este finaliza el 31 de diciembre de 2022.

Una denuncia que UGT ya le ha hecho llegar al diputado de Servicios Sociales, Ramiro Silva Monterrubio, y del que aseguran "no mostró ningún interés ni en ampliar el servicio después del primer año ni en sacar a licitación un nuevo contrato aumentando el presupuesto".

