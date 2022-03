VOX condena las pintadas en la sede del PSOE de Zamora

"Desde VOX Zamora, condenamos las pintadas que han aparecido en la sede del PSOE este jueves. Es un acto incívico, sin sentido e impropio de personas con un mínimo de educación". Así se ha expresado el partido después de que esta mañana la sede socialista amaneciera con pintadas insultantes hacia el concejal David Gago, quien se presentará como candidato a Agrupación Local de Zamora.

"Mostramos nuestra solidaridad con David Gago García, más allá de las opiniones absolutamente divergentes que podamos mantener, contra quien parecen ir dirigidas estas pintadas injustificables", asegura Vox Zamora en un comunicado, "pero también queremos recordar que no solo el PSOE ha sido en Zamora objeto de este tipo de actos vandálicos. Baste recordar que en enero de 2021 la sede de VOX apareció con pintadas similares". La formación apunta que en aquella ocasión remitió una nota de prensa en la que textualmente afirmaba que "no sabemos los móviles que han podido tener los autores ni si tienen alguna filiación política, o simplemente es una más de las "pintadas" que ensucian nuestra ciudad y que el alcalde Guarido se comprometió a limpiar y naturalmente no ha hecho".

Por ello, aseguran, "desde VOX Zamora no vincularemos estos hechos con ninguna organización o grupo político mientras no sepamos quienes son sus autores y sus móviles, más allá de lamentar la falta de educación y el nulo respeto a los demás que han demostrado".

La última ocasión en la que VOX sufrió este tipo de vandalismo fue durante la campaña electoral del mes pasado, "aunque no emitimos ninguna nota de prensa. La primera, en el primer acto organizado por Vox en Zamora en el Hotel Horus, hace ya tres años. Por supuesto, el PSOE jamás ha condenado esos hechos, como hoy sí hace VOX".

Además, la formación subraya que "frente a aquellas declaraciones prudentes de VOX, que evitaban culpar a nadie sin pruebas o sembrar odio hacia nadie, hoy nos encontramos al secretario general del PSOE de Castilla y León Luis Tudanca, ensartando un par de tonterías sin ningún fundamento al asegurar que surgen "una vez más del contagio de la extrema derecha y los partidos del odio. Toda mi condena". Y advierte: "Si piensan que el PSOE dará un paso atrás en la defensa de la democracia, que se vayan olvidando"."

"Sr. Tudanca, la "extrema derecha" según su Partido, en los últimos días han sido el PP, VOX, transportistas, marineros, cazadores, pescadores agricultores, ganaderos y en general todo el que protesta por la inflación brutal y empobrecimiento que las políticas del PSOE han generado. En fin, si nos remontamos a la época de Felipe González y su antiguo íntimo colaborador hoy fallecido Luis Roldán, eran de extrema derecha para el PSOE, la UCD y el CDS de Adolfo Suárez además de Alianza Popular, o hace bien poco tiempo, también Ciudadanos. ¿Sería tan amable de concretar qué extrema derecha y partidos del odio están detrás de esta pintada? Afortunadamente, ni el propio David Gago García ha seguido esta absurda línea argumental del número uno de su partido en Castilla y León".

Para concluir, Vox Zamora lanza un "humilde consejo al Sr. Tudanca, piense antes de hablar y mida sus palabras, que no son ni inocentes ni intrascendentes".

Sigue los temas que te interesan