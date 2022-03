La Subdelegación del Gobierno concluye que los robos en Morales del Vino "numéricamente, no son un problema"

Noticias relacionadas Vecinos de Morales del Vino organizan patrullas vecinales ante la oleada de robos en el municipio

La Subdelegación del Gobierno en Zamora ha celebrado una reunión de coordinación con el Ayuntamiento de Morales del Vino, Policía Nacional y Guardia Civil para abordar los robos en las viviendas de la localidad de los últimos meses y que habían alarmado a los vecinos de la zona, que llegaron, incluso, a organizar patrullas vecinales.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha asegurado sobre esto último que "entendemos y comprendemos el malestar que han podido causar este tipo de robos". Pero, el subdelegado ha indicado que, tras el análisis de las denuncias presentadas en enero y febrero ante la Guardia Civil en la localidad, "no existiría, ni con mucho, una oleada de robos". Es más, Ángel Blanco ha puntualizado que "numéricamente hablando, a día de hoy, no sería un problema".

Durante 2020, en Morales del Vino se han producido ocho denuncias por robos en viviendas, establecimientos y otros lugares; mientras que en el 2021, este número baja hasta las cuatro denuncias, es decir, la mitad. Es por esto por lo que, el subdelegado del Gobierno en Zamora ha remarcado la importancia de "denunciar inmediatamente o comunicar a la Guardia Civil" siempre que se produzca un robo. Ángel Blanco ha insistido en que es necesario que las denuncias "sean un reflejo fiel de todos los robos de viviendas existentes".

Sobre estos robos en viviendas, el subdelegado ha indicado que tienen unos puntos en común y coinciden en que "no son bandas locales, son bandas itinerantes, que están organizadas, y que aprovechan las horas del día, cuando no hay nadie en casa". Ángel Blanco ha añadido que "no suelen utilizar la violencia", y aprovechan su llegada a un mismo municipio para robar en varios lugares.

Finalmente, el subdelegado ha querido defender la gestión de la Guardia Civil de Zamora, para asegurar que al cuerpo "le preocupa la seguridad de Morales del Vino y de todos los municipios de la provincia", por lo que ha anunciado que "se procurará una mayor presencia" de la Benemérita, si bien, ha matizado que "nunca podrá ser total". Además, ha apelado a la prevención de los propios vecinos aconsejando que "se cierre bien la puerta y persianas, no dejar evidencias de que no se está en casa como desactivar el timbre"; y ha remarcado como "muy importante", la utilización de la aplicación móvil Alertcop del Gobierno de España.

