Vecinos de Morales del Vino organizan patrullas vecinales ante la oleada de robos en el municipio

Varios grupos de vecinos de Morales del Vino han decidido organizar patrullas vecinales de vigilancia, ante la oleada de robos en la que aseguran "el pueblo está inmerso" desde el mes de noviembre. Preocupados por la situación han creado grupos de WhatsApp para avisar de situaciones que consideren "extrañas", organizan paseos frecuentes de vigilancia por las zonas más afectadas por estos robos y ya se plantean "otras acciones de diversa naturaleza que permitan recuperar la tranquilidad que en estos meses se ha perdido".

Una actitud que estos grupos de vecinos han decidido adoptar por su cuenta, al estar descontentos con la gestión del Ayuntamiento de Morales del Vino sobre este tema. Estos vecinos no ven con buenos ojos que desde el Consistorio se informara que "los robos se habían convertido en algo habitual en ciertas zonas". Los vecinos afectados critican que "en vez de tomar medidas para erradicarlos, desde las redes sociales del propio Ayuntamiento se tildó de alarmistas y de sembrar inquietud a los vecinos que habían denunciado ante la Guardia Civil algunas actividades sospechosas en las zonas castigadas por los robos". Y es que precisamente han sido los comentarios del Consistorio en sus redes sociales lo que ha enfadado a este colectivo, que tacha la acción de "actitud infantil y absolutamente irresponsable", al negar "la realidad porque no le gustaba". El Ayuntamiento de Morales del Vino publicaba en su Facebook el día 26 de enero que "no hay ninguna situación extraordinaria ni ningún motivo para la alarma". Pero los vecinos responden que quienes "se han encontrado su intimidad y viviendas asaltadas no pensarán lo mismo".

Ahora, pese "a la poca confianza que ya nos merece un Ayuntamiento que hasta la fecha en vez de tomar las medidas oportunas a su alcance se ha limitado a negar la realidad que sufre el vecindario", este colectivo solicita "encarecidamente que escuche a sus vecinos, y que se preocupe por su seguridad y la de sus propiedades". Este grupo de vecinos opina que "no es función de un Ayuntamiento democrático criticar a sus vecinos y menos a la oferta que estos le hacen para colaborar en la solución de un problema que a todos incumbe. Su función es llevar la tranquilidad a los vecinos, mediante la adopción de las medidas adecuadas que impidan que sigan los robos en Morales del Vino, en coordinación con la Guardia Civil que está al tanto de los hechos y en la que confiamos".

