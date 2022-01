Subvenciones perdidas, ocultación de información, rifirrafes con los concejales: las acusaciones del PP al alcalde de Fuentesaúco

El grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuentesaúco denuncia que han pasado 28 días desde el Pleno Ordinario, celebrado el pasado 29 de diciembre de 2021, y aún no han recibido ninguna contestación "a todas las preguntas formuladas" en el apartado de Ruegos y Preguntas al alcalde socialista Eduardo Folgado, "con lo que no solo oculta la información al Grupo del Partido Popular, sino que se la oculta a todos los saucanos".

Por ello, el PP pregunta al edil socialista "cuándo cree pertinente contestar al pueblo a las preguntas relacionadas con su nefasta gestión siguiendo la política de transparencia de la que tanto presume y tan poco practica desde el inicio del mandato municipal".

El PP recuerda que en Pleno celebrado hace hay casi un mes preguntó a Eduardo Folgado por la pérdida de la subvención de la plaza Luis Rodríguez de Miguel (al lado de la gasolinera), superior a cincuenta mil euros; por el resto de subvenciones "no solicitadas por dejadez, desconocimiento, sobrepasar el plazo y por quién es el responsable de ello"; la factura de la compra de plataforma escenario por un valor entorno a los diez mil euros, "y que ha desaparecido del lugar donde estaba guardada", al igual que la denuncia de dicha desaparición; la paralización de la obra del prado; la situación de la marquesina del Instituto; la modificación en contrato o salarios de algún trabajador del ayuntamiento; la factura de compra de materiales de construcción y jardinería a particulares.

Al mismo tiempo, el grupo de concejales preguntó por los trabajadores del REA que llevan a cabo su trabajo "sin disponer de medidas de seguridad exigidas" y, si se diese el caso, quién se responsabiliza ante un accidente laboral "por no cumplir esas normas"; por las medidas de protección en los aledaños del colegio en la carretera de Villaescusa; por la factura a nombre del ayuntamiento de unos servicios portátiles "usados en un evento privado celebrado en la plaza de toros en el mes de agosto"; por el "despido improcedente" y su reincorporación tras perder el juicio contra el arquitecto, situación y coste de esa maniobra; "por el acoso con respectivas bajas laborales por depresión a varios trabajadores del ayuntamiento, llegando a solicitar la prejubilación"; y por quién correrá con los gastos de la denuncia interpuesta por el alcalde a los miembros del anterior equipo de gobierno, archivada por el Juzgado.

El PP también ha pedido al alcalde socialista que dé explicaciones a los saucanos por el desplazamiento de dos de sus concejales "por no comulgar con sus ideas". Los concejales populares consideran que Eduardo Folgado "tiene graves problemas a nivel local ya que comenzó desplazando a sus propios concejales, se enemistó con su grupo en Fuentesaúco, y ha decepcionado a sus votantes que ya no creen en sus mentiras".

Añaden que a nivel provincial "sigue la misma trayectoria, ya que le han destituido de sus cargos orgánicos dentro del Partido Socialista, y se ha enemistado con oposición, socios y con su propio partido".

Paralelamente, el PP considera que el concejal José María Ramos, como socio de gobierno, "ha seguido el mismo camino del alcalde ya que en los dos años que lleva en el gobierno municipal no ha entendido las obligaciones que conlleva su cargo al creer que el ayuntamiento es su propio negocio, donde puede amenazar a los saucanos a no solicitar eventos sino acuden a ellos, donde por el hecho de no cobrar no tiene responsabilidades, etcétera". Por ello, el PP pide al citado concejal que deje su cargo y de paso a otra persona de su partido que "sí esté dispuesta a trabajar por y para los saucanos".

