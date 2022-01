"En Zamora hay tres cerdos por habitante, pero en muchas comarcas un médico por cada 10.000 personas"

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y candidata a las Cortes de Castilla y León por la provincia, Ana Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE de Zamora y también candidata, Inmaculada García Rioja, han abordado hoy "la dramática situación y de extrema gravedad" en que se encuentra la Sanidad Pública en Castilla y León y se han referido "al maltrato que han dado el PP y especialmente Mañueco a los profesionales sanitarios".

Ana Sánchez ha subrayado que "la situación de la Sanidad, del desmantelamiento, del maltrato y ataque a los profesionales y del abandono del sistema público de salud en Zamora tiene nombre y apellidos: Partido Popular de Castilla y León y de Zamora. Nuestra situación es consecuencia directa de 35 años del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León".

Y ha recordado la candidata zamorana que "en mitad de la pandemia la Junta de Castilla y León aprobó un decretazo, que el PSOE consiguió parar, respondido por todo el sector sanitario incluidos los sindicatos SATSE, UGT, CSIF y CCOO en el que pedían la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco y le llamaban mentiroso compulsivo. Algo que hoy le vamos a volver a llamar.

La secretaria de Organización del PSOE de Zamora ha puesto el acento en que "hace menos de una semana Mañueco venía a Zamora a "enterrar el Plan Aliste" y "anunciaba el incremento de las plantillas de médicos rurales". No ha pasado una semana y seguimos perdiendo médicos en Zamora. En Zamora hay 3 cerdos por habitante, pero en muchas comarcas un médico para cada 10.000. Si no se invierte en Sanidad pública es muy difícil que podamos atraer profesionales sanitarios a la Comunidad de Castilla y León".

"Por ello –añade la candidata socialista- es intolerable que el PP y Mañueco vengan a decir que van a parar el Plan Aliste, el mismo PP y el mismo Mañueco que vinieron a utilizar a Zamora como conejillos de indias, pero que paró el PSOE con el apoyo de todos los vecinos".

Ana Sánchez ha querido poner voz a la situación de la Sanidad “con unos profesionales absolutamente agotados que han sufrido el desastre de Mañueco y los suyos, después de 35 años de Partido Popular. Que ahora vengan a proclamarse como defensores del mundo rural es otra mentira porque el PP maltrata a los profesionales de la Sanidad igual que les ha dado la espalda a los vecinos de nuestros pueblos".

Y ha proclamado: que “quedan 26 días para que las consultas médicas vuelvan a ser presenciales en todos los consultorios, para organizar un transporte sanitario que traslade a los pacientes. Quedan 26 días para que por fin un presidente decente como Luis Tudanca ostente la presidencia de la Junta e implante un sistema de incentivos para cubrir vacantes con contratos estables de médicos, enfermeras y especialista en atención familiar, para mejorar sus condiciones laborales, las de todo los trabajadores del Sistema Público de Salud con transparencia y participación de todos los profesionales, porque nadie mejor que ellos saben cómo está el sistema de salud después de 3 décadas de nefasta gestión del PP".

"La situación por la falta de médicos en la provincia es una absoluta locura"

Inmaculada García Rioja ha calificado de "absoluta locura" la situación en la provincia de Zamora. "En el día de hoy nos faltan en los centros de salud 70 sanitarios. 50 plazas estaban ya sin cubrir en la provincia y desde hoy 22 personas se marchan hoy del a provincia, solo una persona ha elegido Zamora para trabajar".

Como médico de Atención Primaria ha añadido que “lo terrible es, y lo digo porque yo he salido esta mañana de trabajar, no había instrucciones de cómo se iban a cubrir las necesidades asistenciales de la provincia en el día de hoy y en los días sucesivos, que no sabemos exactamente cuántos serán. La situación es dramática y va a seguir siendo dramática de cualquier modo".

Inmaculada García Rioja ha puesto como ejemplo un médico en un centro de Salud que en la fecha del 17 de enero tenía 177 consultas asignadas. Se han perdido 4 plazas en el Centro de Salud Benavente Sur y 4 en el Benavente Norte, a eso hay que sumar 5 jubilaciones.

El Plan Aliste ha conseguido que 4 médicos desaparezcan hoy de la comarca de Aliste. Tal vez porque el Plan Aliste tampoco gustó a las sanitarias a los que ni tan siquiera se les consultó. También se pierden 4 en Mombuey, 1 en Puebla de Sanabria, hasta 22 en total.

Y ha subrayado que este personal que queda Eestamos agotados física y psicológicamente. Porque además de la pandemia hemos acumulado el trabajo de las bajas y vacaciones de compañeros. El personal que queda está agotado y encima hoy hemos conocido porque se ha suspendido, sin explicación, un permiso de 5 días que teníamos por acumulación de tareas durante el verano, lo que ratifica el maltrato de la Junta, de Mañueco y del PP, a los profesionales sanitarios".

"Hoy hay 70 profesionales médicos de un total y la Junta sigue mirando hacia otro lado. No sabemos si el incremento de Plantilla al que se refería Mañueco consistía en esto, en disponer todavía más de menos profesionales. Algo que se sabía que iba a suceder, el concurso de traslados, y nadie ha hecho ni previsto nada y la consecuencia será que los profesionales harán lo que puedan y mucha población quedará sin atender".

García Rioja opina que la Atención Primaria “se muere”; y que los castellanos y leoneses, los zamoranos, “deberían pensar en ello”. “Nos estamos quedando sin sistema sanitario en esta provincia. La situación es muy muy preocupante y sabiendo que todo esto iba a suceder se convocan unas elecciones en plena pandemia, en un acto absolutamente irresponsable y mientras desaparecen los datos del COVID de la página de transparencia", indicaba.

"Hay zonas con un solo médico para cada 10.000 habitantes y alguien tiene que dar soluciones porque con 70 efectivos menos es imposible atender a los pacientes. El desdoblamiento de consultas en mañana y tarde no ha tenido ningún éxito, lo de Aliste es insostenible y es necesario dar soluciones inmediatas a la gestión en los próximos días.

"La Atención Primaria está herida de muerte y como la Atención Primaria esté herida de muerte el sistema sanitario se cae. El PP empezó a recortar en 2012 y desde entonces el Sistema Público de Salud no ha hecho más que caer y caer, cada vez menos presupuestos y los profesionales están agotados. Espero y confío en que Luis Tudanca gane las Elecciones para poner fin a esta dramática situación que viven la Sanidad Pública en Zamora y en Castilla y León después de 35 años de gobiernos nefastos del PP" ha concluido su intervención la vicesecretaria general del PSOE de Zamora.

