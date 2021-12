Francisco Requejo (Cs): "Era escéptico de las diputaciones y ahora estoy convencido de que son fundamentales"

Francisco Requejo se convertía en presidente de la Diputación de Zamora el pasado 2019, como único líder de Ciudadanos en este tipo de institución en toda España. Su formación había defendido que las diputaciones eran órganos innecesarios y que eliminarían de llegar al poder nacional. Pero este empresario se hacía con la Presidencia de la institución en Zamora, tras un pacto de gobierno con el Partido Popular, donde se encuentra en solitario, pero con un acuerdo del que asegura está "tranquilo" y donde "hay confianza total".

Y en esta armonía PP-Cs, la Diputación de Zamora se ha propuesto convertir la provincia en un referente de innovación e inversión de la economía de los ciudadanos a mayores, con la estrategia Silver Economy. Una iniciativa que ya ha celebrado tres congresos internacionales, ha culminado con gran éxito un proyecto piloto para colocar chips de monitorización en domicilio a personas mayores, y que ahora busca que Europa financie un centro de innovación tecnológica en esta materia, que atraiga empresas al territorio.

Pregunta.- ¿Cómo ha sido este año 2021 para la Diputación de Zamora?

Respuesta.- Extraño, como los casi dos que llevamos. Seguimos padeciendo la pandemia con esta nueva variante Ómicron, pero pese a ello, no hemos ralentizado el ritmo de trabajo y seguimos desarrollando e impulsando nuestros proyectos.

P.- ¿No están preocupados porque la subida de los casos pueda afectar a estos proyectos?

R.- Estamos preocupados sobre todo por la gente, tanto a nivel sanitario como económicamente. Nos importa mucho la situación vital de los zamoranos. Primero es la gente y luego todo lo demás.

Por ahora, vamos a seguir desarrollando los proyectos en los que se han invertido más de 33 millones de euros para impulsar el mundo rural. Y sobre las posibles restricciones que puedan venir, habrá que ir viendo los acontecimientos, pero tengo perspectiva y esperanza de que, eventos como la Feria Mundial del Queso, que es para septiembre, la situación esté mucho mejor y podamos sacar adelante este, y otros acontecimientos, como una cuarta edición del Congreso Silver Economy.

P.- Sobre la Silver Economy, está claro que es el gran estandarte de esta legislatura. Ya lleva tres congresos, ahora un proyecto piloto que ha finalizado con éxito. ¿A dónde más puede crecer?

R.- Tenemos aún muchísimo potencial de crecimiento. Aún estamos como un niño en pañales dando los primeros pasos. Creo que la buena salud de este proyecto se ve reflejada en que la Junta ha creído en este proyecto como para otorgarnos íntegros los fondos para la lucha contra la despoblación que otorgaba el Gobierno de España. Y el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco afirmó su compromiso con la Silver durante el III Congreso. Para nosotros es muy importante. Estamos trabajando para sacar adelante el Centro de Innovación Tecnológica en el Vivero de Empresas de la Diputación en La Aldehuela, y a la espera de ser la candidatura elegida por Europa para que respalde el proyecto con sus fondos. Para nosotros es una estrategia a medio y largo plazo para atraer empresas de robótica y domótica y convertirnos en un referente internacional del cuidado de las personas mayores y, conseguir así asentar población con la llegada de estas empresas.

P.- Y más allá de los grandes proyectos, la tarea primordial de la Diputación son los servicios a los pueblos de Zamora. ¿Qué miras tiene para el año y poco de legislatura que queda?

R.- Se viene haciendo un gran trabajo en obras, carreteras, abastecimiento de agua, mejoras en los municipios... Y creo que los nuevos presupuestos para 2022 son los mejores que ha tenido la provincia. Vamos a contar con algunas inversiones muy interesante, cosas muy novedosas y soluciones para el mundo rural. Nos preocupa mucho, por ejemplo, el tema de Internet en todos los territorios. Sabemos que se vienen dando pasos, pero necesitamos movimientos más grandes y con las administraciones más unidas.

P.- Cuénteme algo más de esos presupuestos para 2022.

R.- Van a ser los mejores que ha tenido la Diputación. Como novedad, vamos a disponer ayudas al alquiler y compra de viviendas para la gente joven en el mundo rural, apostar por los productores locales y los emprendedores, y otras cosas muy interesantes. Son unos presupuestos muy trabajados.

P.- También la Diputación tiene que ejercer una parte reivindicativa y reclamar a otras administraciones sobre las necesidades de los pueblos. ¿Cree que ha hecho una buena tarea en ese sentido?

R.- Siempre se puede mejorar. Pero estamos aquí para defender los intereses del mundo rural. Intentaremos hacer más porque Internet llegue a todos los pueblos, y me preocupa el tema del AVE. Queremos que sea más barato, con mejores frecuencias y, que de una vez, sea declarado de obligación de servicio público. No puede ser que un zamorano acuda a trabajar a Madrid a diario y se deje el sueldo en billetes de tren. También seguiremos apoyando para que la rehabilitación de Montelarreina sea una realidad y, por nuestra parte, colaboraremos para que sea un proyecto serio.

P.- ¿Y la sanidad?

R.- Nos preocupa que el mundo rural tenga una mejor sanidad. Tenemos muy encuentra que Zamora tiene una población muy envejecida y el territorio tiene unas conotaciones muy particulares, que puede que en otros sitios no. También queremos que se mejoren los transportes y las telecomunicaciones.

P.- Usted, antes que presidente de la Diputación, venía de ser concejal en la capital, ¿le está sirviendo su puesto como presidente para aprender sobre la provincia? ¿Nota la variedad de necesidades, formar de trabajar, de afrontar los problemas de unos pueblos a otros?

R.- Sigo siendo concejal en la capital y tengo la suerte que, por mi trabajo y mi empresa, conozco el mundo rural y la provincia; y esa experiencia me ha valido para conocer antes la composición de la provincia.

Cuando uno entra en un puesto de responsabilidad, tiene que intentar transformar las cosas. Es importante invertir y sobre todo arriesgar e intentar afrontar las cosas. Podemos equivocarnos, pero creo que hay mucha gente que está reconociendo nuestro trabajo y el cambio de la Diputación estos años.

P.- ¿Cree que es una Diputación de Zamora muy distinta?

R.- Creo que tenemos un equipo de gobierno sólido y fuerte, con gran capacidad de trabajo, cercano, que empatiza con los zamoranos y que está dando soluciones.

P.- ¿Puede entonces afirmar que las diputaciones son una entidad necesaria en las provincias?

R.- Sí, rotundamente. Yo era un escéptico de las diputaciones antes de entrar y ahora estoy convencido de que son fundamentales para provincias como Zamora. Son las instituciones que mejor conocen los pueblos, y los proyectos e inversiones que necesitan.

P.- Hasta ahora la relación entre la Diputación y la Junta había sido muy cordial y colaborativa, ¿cree que el nuevo escenario electoral va a cambiar algo?

R.- No, no tiene por qué. Una cosa es el tema de los partidos y otra el desarrollo institucional. Se está trabajando bien con las consejerías, con todos los consejeros. Han sido sensibles con los temas de la provincia y, en ese sentido, creo que va a ser igual. Es más, me gustaría agradecer esa sensibilidad que ha tenido la Junta estos años.

P.- ¿Cómo vivió este adelanto electoral que ha borrado del mapa a sus compañeros en la Junta?

R.- Lo viví trabajando porque me pilló firmando el acuerdo para presentar alegaciones al Plan Hidrológico del Duero en Palencia. Yo no creo que los hayan borrado del mapa, van a defender el partido en las elecciones. Creo que todos los consejeros cesados han hecho un trabajo serio y riguroso y que los ciudadanos así se lo van a reconocer en las urnas.

P.- Usted está en solitario como miembro de ciudadanos y doce diputados del Partido Popular, ¿se mantendrá la estabilidad en Zamora cuando arranque la campaña electoral?

R.- No tiene nada que ver. Somos un equipo homogéneo, que trabajamos con lealtad y honestidad. Tenemos muchos proyectos en marcha y creo que reina la tranquilidad.

P.- Menos tranquilidad hay en el proyecto de la biorrefinería en Barcial del Barco. La presidenta de la investigación de la trama eólica, Ana Sánchez, ha asegurado que las pruebas presentadas por la Plataforma Pro-Biorrefinería "huelen" a los mismos métodos que ahora se investigan en la trama eólica y la perla negra. ¿No quieren hablar con la Plataforma y ver esas supuestas pruebas?

R.- Con quien hablamos es con los promotores del proyecto. Hace una semana concretamente. Hemos adquirido los terrenos y seguimos trabajando en su cesión antes del mes de marzo. Es curioso que ahora otros partidos se apunten al tema de la biorrefinería. Para nosotros es un tema de producir y pelear todos juntos porque se consiga. Y ojalá en un futuro podamos enviar el mensaje de que Zamora ella sola está para ayudar a los emprendedores y ser una opción de futuro.

P.- ¿Qué ha hablado con los promotores?

R.- Nos han comentado que sigamos adelante y cumpliremos la palabra de tener disponibles los terrenos.

P.- ¿Están tranquilos con las explicaciones que les hayan dado?

R.- Siempre hemos estado tranquilos con los promotores. Vamos a seguir adelante con ello y quiero ser optimista de que el proyecto va a llevarse a cabo.

P.- ¿Cuáles son los deseos de Francisco Requejo para 2022?

R.- Lo primero es enviar un mensaje de apoyo y cariño a todos aquellos que hayan podido perder seres queridos. Y por otro lado, que ojalá este mal sueño podamos pasarlo lo antes posible.

Para Zamora me gustaría seguir desarrollando proyectos, porque tenemos muchas fortalezas, es una provincia muy rica en muchas cosas y es hora de creer en nosotros mismos. Creo que ya hemos empezado y es un punto de inflexión. Un pequeño cambio con el que ya estamos mejorando las cosas y los zamoranos nos estamos dejando ver y mostrando nuestras grandezas, que son muchas.

Sigue los temas que te interesan