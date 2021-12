El Ayuntamiento cuenta con un catálogo de casi mil piezas y enseres de Baltasar Lobo

La Fundación Baltasar Lobo la elaborado un nuevo catálogo-inventario actualizado sobre el conjunto de la obra y enseres que constituyen el legado del escultor cedido al Ayuntamiento. En la reunión del Patronato de la Fundación se aprobaron los presupuestos para el presente año y se presentó el nuevo Catálogo, del que han dado cuenta hoy el alcalde, Francisco Guarido, y la concejala de Cultura, Mª Eugenia Cabezas.

Según informó la concejala, el único inventario que existía hasta este momento eran unas fichas en papel, rellenas a mano y con una foto polaroid, realizado por María Jaume entre 2000 y 2001. Por ello era fundamental disponer de un inventario completo, con buenas fotografías y que recogiera todos los objetos del legado, no sólo las esculturas, sino también los dibujos, los enseres y herramientas, etc., y no sólo lo que llegó de París, sino también las posteriores incorporaciones, como la donación de Marina Romero o los grabados y otros objetos adquiridos recientemente; con fotografías digitales en alta definición y una buena ficha descriptiva.

Los trabajos se iniciaron a finales de 2019, y se han realizado en tres fases. La primera con las esculturas, la segunda con los dibujos y herramientas, y cuando se acometió esta segunda parte, "resultó que era mucho más de lo que pensábamos, y tuvimos que dejar la descripción y fotografiado individual de herramientas para una tercera y última parte de trabajos, junto con la revisión de todo", aseguró Mª Eugenia Cabezas. Ahora ha finalizado la tercera y última parte del catálogo y el fotografiado de todas las obras, incluso la descripción individual de las herramientas y enseres que hay depositadas en el Museo de Zamora. Lo que en conjunto supone alrededor de un millar de piezas.

Se trata de un documento de gran utilidad para la Fundación Baltasar Lobo porque la empresa que lo ha elaborado ha proporcionado un informe final, un manual de uso del entorno OMEKA, y un anexo en Excel con todas las piezas descritas. El fotógrafo ha aportado varios discos duros con todas las fotografías en HD y en SD. En una herramienta fundamental para la adecuada conservación del legado, y también para que los investigadores o comisarios de eventuales exposiciones puedan acceder a todo el legado. Y permitirá además tener exposiciones virtuales diferentes de manera temporal, con la temática y las piezas que queramos, etc.

Una vez finalizado este trabajo se ha decidido acometer también la recopilación de la documentación y publicaciones sobre Baltasar Lobo que existen en el momento presente, en un banco de datos, que se incorporará también al catálogo. En concreto, consistirá en la creación de un mapa digital con una nueva colección que incluya la catalogación y referencia a las siguientes fuentes: bibliografía esencial impresa y bases de datos con publicaciones fundamentales para futuros estudios e investigaciones sobre Baltasar Lobo (libros y artículos de revistas…etc). Los trabajos comenzaron el pasado mes de noviembre, con un coste de 6.776 euros.

Nuevas adquisiciones de Baltasar Lobo

La concejala de Cultura dio cuenta de las nuevas adquisiciones para el legado de Baltasar Lobo; la última de las cuales ha sido un catálogo del año 73, de una exposición en Valencia, que está dedicado por el propio escultor, con su firma y un dibujo ilustrativo, cuyo coste fue de 423 euros incluido el envío. El pasado año se adquirieron otras tres obras, en dos subastas, una acuarela en la casa de subastas Isbilya, cuyo coste fue de 974 euros más los gastos de envío; y dos dibujos a plumilla en la casa de subastas El Remate, por 1.500 euros. En opinión de Mª Eugenia Cabezas "eran precios razonables y nos parecieron muy interesantes para tenerlas, ya que uno de los objetivos de la Fundación Baltasar Lobo es el enriquecimiento de su legado".

En las últimas semanas, se han adquirido además un par de libros de Mercedes Guillén la mujer de Lobo. Además a partir de enero se procederá a ubicar en el museo actual las piezas cedidas por Fundos a la exposición permanente, y se harán algunos pequeños mejorarán la exhibición de algunas piezas y la visita en general, así como una mejora en la iluminación. También comenzará próximamente la implantación de la web del museo, para lo que se está trabajando sobre la licencia con VEGAP para la exhibición en la web de la exposición permanente, así como las reproducciones en las redes sociales y en soportes físicos como postales merchandising, etc.

