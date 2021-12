Tudanca acusa a Mañueco de “soltar el timón” del Gobierno autonómico

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, acusó hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “soltar el timón” del Gobierno autonómico. “Es inconcebible que tengamos hoy a un presidente que ha abandonado los mandos. A pesar de que hizo todo lo posible -lo que se puede contar y lo que no- para ser presidente, no ha querido gobernar en ningún momento y ha abandonado completamente los mandos en el peor momento posible, cuando nos lo jugamos todo en desarrollo futuro, económico, social y mejora de los servicios públicos, y cuando nos encontramos inmersos en una sexta ola absolutamente terrible”, afirmó.

En este contexto, Luis Tudanca exhortó al Gobierno autonómico a que “ponga en marcha medidas para proteger nuestra salud y nuestro desarrollo económico frente a la nueva ola” de la pandemia de COVID-19. “Los socialistas nunca hemos utilizado pandemia como elemento de combate contra el Gobierno. Hemos apoyado todas las medidas y las restricciones muy duras y no podemos aceptar que el señor Mañueco diga que ahora tiene que ser los expertos los que no generen incertidumbre y los que le digan lo que tiene que hacer. Si quiso ser presidente, tiene que ejercer. No puede ser que el Gobierno esté diciendo que vamos a tener los peores datos de toda la pandemia sin que se tome ninguna medida”, añadió

Luis Tudanca hizo todas estas declaraciones en el Colegio Universitario de Zamora, antes de participar en el XIV Congreso Provincial del PSOE de Zamora, en el que Antidio Fagúndez salió reelegido como secretario general. “Es un partido que hoy esta más fuerte, más unido y que sale del Congreso con propuestas que Zamora necesita en un momento en el que nos jugamos todo”, aseguró, en alusión a la recuperación económica, la lucha contra la sexta ola de la pandemia y la llegada de los Fondos Europeos,

“Después de cuatro décadas, tienen que servir, por fin, para cambiar el modelo producto de Castilla y León y de Zamora, para digitalizar nuestra economía, para reindustrializar, retener el talento joven y fijar población en una tierra que se desangra”, puntualizó.

Recuperación

El líder del PSOECyL hizo hincapié en que el Gobierno de España “ha demostrado que se puede hacer una recuperación económica rápida que, a la vez, sea justa” y puso como ejemplo la subida “histórica” del Salario Mínimo Interprofesional, la protección de los trabajadores a través de los ERTE, el Ingreso Mínimo Vital, la nueva Ley de Formación Profesional, “que permita mejorar la formación y empleabilidad de los jóvenes en el territorio”, y la Ley “que ha garantizado, por fin, que a tantos miles y miles de pensionistas se les vuelva a revalorizar su pensión en Zamora y en Castilla y León conforme al incremento de los precios y no congelarla como hizo el Partido Popular”.

En este sentido, insistió en que se trata de medidas de “recuperación económica, fijación de población, desarrollo económico y lucha contra la despoblación”.

En este último apartado, Tudanca Fernández destacó el “enorme trabajo y compromiso incasable” del secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, y de la secretaria de Organización del PSOECyL, Ana Sánchez, para “que fuera posible que se iniciara la mayor actuación de lucha contra la despoblación emprendida en Zamora en las últimas décadas, que es Monte la Reina”.

No obstante, consideró que Zamora “necesita más” e incidió en que el “compromiso” del PSOE de Zamora y de Castilla y León es que la provincia zamorana “tenga más”, también en el proyecto autonómico. “No puede ser que la Junta, el Partido Popular, se desentienda de esta tierra, como lleva haciendo tanto tiempo. Por eso, el Gobierno autonómico tiene que dedicar a la Puerta del Noroeste los diez millones a los que se comprometió y tiene que devolver a Zamora los 120 millones que ha dejado de ejecutar en los últimos años”, sentenció.

“Son inversiones que necesitan los zamoranos para mejorar la Atención Primaria y la Sanidad pública en el medio rural y en el urbano, que necesitamos para cambiar el modelo de atención residencial para proteger mejor a nuestros mayores, creando empleo en servicios sociales y atención a la dependencia y para reindustrializar y mejorar nuestras infraestructuras”, concluyó.

