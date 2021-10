Piden la dimisión de Mañueco, Igea y Casado ante la polémica por las listas de espera

"No hay más excusas. Ni Zamora ni Castilla y León pueden seguir en manos de gestores políticos tan nefastos. Mañueco, Igea y Casado tienen que dimitir porque perjudican seriamente la salud de los zamoranos y de los castellanos y leoneses" ha afirmado con rotundidad hoy domingo la Vicesecretaria General del PSOE de Zamora y Médico de Atención Primaria, Inmaculada García Rioja.

Tras la publicación de los datos de listas de espera del Sacyl del 3er Trimestre de 2021 la Vicesecretaria General del PSOE de Zamora, Inmaculada García Rioja, ha querido poner el acento en la muy negativa evolución de las cifras comparativas en el número de personas en lista de espera para primera consulta externa durante el último año en el Complejo Asistencial de Zamora, utilizando los datos oficiales del Sacyl publicados en la página web de la Junta de Castilla y León, ratificando la evolución negativa y el deterioro de la Sanidad Pública en Zamora. Enlace:

"Las listas de espera de primera consulta externa en el Complejo Asistencial de Zamora se incrementaron un 78,99% en el último año, 5.680 pacientes más, pasando de 7.191 en septiembre de 2020 a 12.871 en septiembre de 2021, inadmisible, inaceptable e intolerable" ha subrayado García Rioja.

"Las listas de espera de primera consulta externa en todos los hospitales de Castilla y León se incrementaron un 69,33% en el último año, 77.700 pacientes más, pasando de 111.066 en septiembre de 2020 a 188.766 en septiembre de 2021, igualmente inadmisible, inaceptable e intolerable".

Para la Vicesecretaria General del PSOE de Zamora y Médico de Atención Primaria Inmaculada García Rioja "estos son algunos de los nuevos datos demoledores que, en octubre de 2021, una vez más, ratifican y certifican el deterioro de la Sanidad Pública en Castilla y León consecuencia de las políticas de recortes del Partido Popular durante décadas, ahora con el apoyo de Ciudadanos, que perjudican de manera muy grave a la salud y a la calidad de vida de los usuarios del sistema público sanitario de Castilla y León y de Zamora. La calidad de vida de las personas".

La Vicesecretaria General del PSOE también ha querido poner énfasis en una idea: "Si no hay primera consulta no hay diagnóstico, y si no hay diagnóstico las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnóstico-terapéuticas se reducen. Esta es la trampa de la Consejería de Sanidad".

"Mañueco, Igea y Verónica Casado desvían la atención con sus enfrentamientos diarios en el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Pero el resultado es el mismo: muchos Consultorios Médicos siguen cerrados, no son capaces de dotar de médicos y profesionales a la Sanidad Pública, las listas de espera son inaceptables y el resultado de todo es el sufrimiento de los ciudadanos de Zamora, de nuestros pueblos y ciudades".

"Los ciudadanos se manifiestan y movilizan día sí día también en Zamora, en Lubián, en Sayago, en Sanabria, en Litos en Aliste, en Tábara, en Benavente, en el alfoz de Toro, en Tierra de Campos y en todos cada uno de los rincones de la provincia para defender la Sanidad Pública y porque están hartos de las mentiras y de la manipulación de Mañueco, de Igea y de Casado" añade la Vicesecretaria General del PSOE.

Inmaculada García Rioja vuelve a contextualizar estos datos en el deterioro general de la Sanidad Pública en la provincia de Zamora en Septiembre de 2021 en la nefasta gestión del bipartido PP-Ciudadanos: "No han resuelto ni uno solo de los problemas en Atención Primaria, apertura de Consultorios, dotación de personal médico, enfermería y administración, listas de espera o inversiones en infraestructuras sanitarias".

