Cuarenta diseñadores llegan al mercado de tendencias La Ventana de Zamora

El mercado de tendencias La Ventana se desarrollará este fin de semana en los jardines del Castillo de Zamora, con la participación de más de cuarenta creadores y diseñadores procedentes de distintos puntos de la geografía nacional, y tendrá como principal novedad respecto a ediciones anteriores la dotación de un expositor de ropa de segunda mano, al tiempo que se ampliará la oferta del espacio gastronómico para que no haya que esperar colas y evitar aglomeraciones.

El programa de esta quinta edición del certamen ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento por el concejal de Turismo y Comercio, Christoph Strieder, el diputado provincial y vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, Jesús Mª Prada, y las principales promotoras de la iniciativa las diseñadoras Cristina Cardeñosa y Ana Rosa González.

El foco principal del evento será el market que reunirá a algo más de cuarenta expositores de reconocido prestigio procedentes de lugares tan diversos como Barcelona, Madrid, Asturias, Málaga o Galicia, en el que los visitantes podrán contactar y conocer en persona a los diseñadores y hacerse con sus artículos especiales sin intermediarios, donde se encontrarán productos únicos, fabricados en pequeñas cantidades de forma local y artesanal. Pero La Ventana es también un espacio de referencia que reúne a los artistas de diferentes disciplinas (moda, arte, ilustración, joyería, fotografía, vídeo, música, etc), con un área gastronómica donde se puede disfrutar de un concierto o participar en alguno de los numerosos talleres programados para disfrutar de manera diferente de una agradable jornada de ocio y entretenimiento.

Para el concejal de Comercio y Turismo, La Ventana es "un evento necesario porque nos acerca a la vanguardia de la creación, el diseño y la artesanía, que son además los sectores que más han sufrido durante el último año y medio a cuenta de pandemia; y se ha convertido también un elemento de atracción para numerosos visitantes que acuden los fines de semana a nuestra ciudad". Es también un compromiso para recuperar "una cierta normalidad" aunque seguirán existiendo ciertas restricciones y medidas de prevención y seguridad de acuerdo con las directrices que se adopten por la Junta de Castilla y León.

Strieder alabó esta estrategia de promoción y venta en la que además de los productos y las creaciones propias se ofrece una ambientación de ocio, música y tiempo libre, al tiempo que considera que es una "buena iniciativa" para promocionar a los pequeños creadores que ofrecen productos exclusivos y muy interesantes que es difícil encontrar en otros mercados; por lo que invitó a los zamoranos y visitantes a participar y disfrutar de esta iniciativa que se desarrollará durante las jornadas del sábado y domingo en los jardines del Castillo.

Una invitación que fue corroborada por el diputado y vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo, organismo que colabora por primera vez en el evento. Jesús Mª Prada considera que con La Ventana se ha conseguido durante los últimos años marcar un hito en la creación de tendencias en Zamora, consiguiendo aglutinar las sinergias de distintas actividades creativas en un solo certamen, lo que lo hace muy interesante, no solamente para disfrute de los propios zamoranos sino también como foco de atracción para el turismo durante el fin de semana.

Las inscripciones para los distintos talleres programados se abrirán a partir de mañana y serán gratuitos, con un aforo total limitado a 176 plazas, según informó Ana Rosa González, quien matizó que con el tipo de productos y creaciones no se pretende en ningún caso hacer competencia a comercio local, sino que servirán de complemento al mismo. Por su parte Cristina Cardeñosa dio cuenta de una de las principales novedades que se incluyen en esta edición como es la dotación de un expositor de prendas de segunda mano "algo que no parece muy interesante ya que hoy tiramos demasiadas cosas que podrían aprovechar otras personas", así como una ampliación de oferta gastronómica para que haya más espacio y no se produzcan largas colas y concentración de personas en determinados momentos.

El horario de apertura al público será el sábado de 12:00 a 22:00 horas y el domingo de 12:00 a 21:00 horas, con entrada gratuita y aforo limitado. Se recuerda que será obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia social. Habrá puntos de desinfección tanto a la entrad como en el interior del recinto y será obligatoria la utilización de gel hidroalcohólico antes y después de tocar cualquier artículo.

