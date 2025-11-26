Iñaki, militar con 37 años de experiencia: "Cada vez menos jóvenes quieren ser soldados por 1.200 euros al mes"

"Cada vez menos jóvenes quieren ser soldados por 1.200 euros al mes". La contundente y esclarecedora afirmación de Iñaki Unibaso, militar con 37 años de experiencia destinado desde hace 20 en Valladolid, evidencia el problema estructural con el que conviven las Fuerzas Armadas del Ejército de España, abocadas a unas condiciones retributivas inferiores a otros cuerpos.

Este próximo mes de diciembre, el Ministerio de Defensa, del que es titular Margarita Robles, ha convocado el pleno monográfico del Consejo de Personal para tratar las retribuciones de estos funcionarios, después de que tres de las cinco grandes asociaciones profesionales, tal y como estipula el mínimo por ley, lo hayan reclamado.

Entre ellas la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), de carácter transversal y de la que es secretario general Iñaki Unibaso. Junto a ellos también están en su unidad de acción la Unión de Militares de Tropa (UMT) y la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), que representan a sus correspondientes escalas.

El pasado mes de marzo, la cartera dirigida por Margarita Robles anunció una subida salarial lineal de 200 euros en todas las categorías de las Fuerzas Armadas, que podía alcanzar los 300 en los casos de tropa y marinería.

Todo ello fruto del nuevo Plan Industrial y Tecnológico para la Defensa y la Seguridad, en el marco del compromiso de España con la OTAN de incrementar hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en esta materia, dotado con 10.500 millones de euros.

Sin embargo, estas cifras están verdaderamente lejos de la reclamación de las asociaciones. En concreto, exigían 800 euros, según un documento acordado, por lo que faltarían 600 de satisfacer.

Los inicios de Iñaki

Unibaso comenzó en el cuerpo de especialistas de las Fuerzas Armadas, como aprendiz en el antiguo Instituto Politécnico de Calatayud, hoy Academia de Logística del Ejército de Tierra. Tras ello fue destinado en el Regimiento Farnesio de Valladolid, en el acuartelamiento del Conde Ansúrez, como cabo primero.

Continuó su carrera como especialista, pasando de telecomunicaciones a informática, previo paso por la academia, y ha estado destinado como suboficial en La Coruña. Desde hace 20 años, está en la Delegación de Defensa en Valladolid.

El militar de origen asturiano afronta este próximo Consejo de Personal extraordinario "no muy seguro" de cuál va a ser la respuesta de Defensa a sus exigencias. Ellos tienen claro que se van a apoyar en el plan tecnológico e industrial, pues cuenta con una partida cercana a los 700 millones dedicada al capítulo de la mejora retributiva del personal e incremento del mismo.

Una estrategia que siguen después de que en solicitudes anteriores les hayan alegado la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Por eso, creen que el incremento del gasto es una oportunidad propicia para afrontar la subida tan ansiada de los salarios a los números que consideran "dignos".

Ante la más que previsible respuesta, y es que los 200 euros lineales aprobados en marzo ya se coman el presupuesto destinado a personal en el plan, ellos tienen claro que su respuesta va a ser que "si hay dinero para la industria de defensa, para el personal militar también".

"Al principio de ese plan se hablaba de un 35% destinado al personal y luego se ha visto que son los 679 millones de euros", lamenta Unibaso, que añade que mientras tanto "martes tras martes", en los Consejos de Ministros, se aprueban "mil millonadas para material".

Reconoce que es "necesario" este tejido industrial nacional, pero incide en que "hay que compensar un poco" y "equilibrar esas cifras", más teniendo en cuenta como grandes programas de armamento "llevan muchísimo retraso en su evolución y no hay unas sanciones para la industria".

"Se les condonan esas posibles sanciones de deuda por demoras y aún así vemos que siguen adelante, aprobando cifras asombrosas mientras cada día somos menos efectivos, viendo a los jóvenes de este país rechazar el entrar a formar parte de las Fuerzas Armadas", denuncia.

Además, pone de manifiesto que ese material "mil millonario" está siendo manejado por un "personal que tiene desmotivación, en condiciones no dignas" a nivel salarial y laboral.

10 años reivindicando

El militar destinado en Valladolid recuerda que estas mejoras retributivas vienen exigiéndolas desde hace 10 años, recalcando que a este pleno monográfico no se bajarán de los 600 euros de subida lineal en su reclamación para completar así la reivindicación que viene exponiendo al Ministerio de Defensa desde hace una década.

"Somos el colectivo de la Función Pública peor retribuido y además tenemos unas condiciones especiales de trabajo que no tiene ningún otro", precisa el secretario general de AUME. Iñaki puntualiza que la subida de 200 euros la vieron como un punto "positivo", pero aclararon ya entonces que esto tenía que ser "un primer paso".

Haciendo una radiografía del sector, todo ello contribuye a un cúmulo de circunstancias que redunda en una reducción de los efectivos. Y para ello pone el ejemplo de dos suboficiales y un oficial, que en la actualidad se encuentran en la plantilla de la Policía Municipal de Valladolid debido a las mejores condiciones laborales y salariales.

"Somos incapaces de retener talento, se nos escapa muchísima gente con servicio y preparación a empresas privadas y otras administraciones", asegura. En este sentido, defiende una equiparación similar a cuerpos como el de la Guardia Civil o la Policía Municipal, que "con unas características similares a las Fuerzas Armadas están muchísimo más arriba en la escala salarial".

Incluso, para ahondar más en esta diferencia, es de sobra conocido que "aún así estos cuerpos siguen reclamando mejoras porque son necesarias", evidenciando la situación aún más precaria en las Fuerzas Armadas del Ejército de España.

El que las escalas de tropa (soldados) y marinería, el escalafón más bajo, cuente con sueldos que oscilan entre los 1.200 y los 1.300 euros es, para Iñaki, un "factor muy importante" a la hora de atraer y retener el talento de los más jóvenes.

"Ser destinado a una ciudad como puede ser Madrid o cualquier capital donde la vivienda está como está de cara, pues es muy difícil con ese sueldo tener algo digno", señala.

A todo esto se le suma el "agravante" de que hay personal que puede alojarse en los acuartelamientos, pero "tenemos una carencia muy grande de esas infraestructuras de vivienda y las que hay, muchísimas están en mal estado".

Un cóctel que se traduce en que haya una "falta de motivación" por formar parte de las Fuerzas Armadas, en situación de desventaja con un mercado laboral en "mejor situación" y con el del Ejército presentando "restricciones, limitación de derechos e imposiciones por nuestra profesión".

Todavía no hay fecha definitiva para el Consejo de Personal extraordinario, pero ya han sido convocados para la comisión preparatoria en la que se debatirá los temas a abordar en la sesión. A partir de ahí, tendrán que pasar entre 7 y 10 días para celebrar la cita, por lo que se prevé que pueda ser entre el 10 y el 12 de diciembre.

A la reunión no se espera que acuda Margarita Robles, a quien afean que llevan "más de cuatro años y medio sin verla oficialmente". Por ello, esperan que sea la subsecretaria de Defensa la que la sustituya, ante un pleno en el que cualquier oposición a una subida salarial de 600 euros será un "fracaso" para el personal militar de las Fuerzas Armadas.