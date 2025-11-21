Una ruta motera muy solidaria por los castillos de Valladolid: todo por los niños con cáncer

Presentación de la ruta en la Diputación de Valladolid. Fotografía: Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha acogido, este viernes 21 de noviembre de 2025, la presentación de la I Ruta Motera de los Castillos, un evento solidario que ha sido organizado por el H.O.G. Valladolid Chapter en colaboración con la Asociación de Niños Oncológicos de Valladolid Campanilla.

El objetivo de la ruta, que se celebra el 22 de noviembre de 2022, pasa por recaudar fondos para apoyar la labor fundamental de la Asociación Campanilla, dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer de Valladolid y sus familias.

En el acto han participado el diputado Alfonso Romo, también Laura Curiel, presidenta de la Asociación Niños Oncológicos Campanilla, el presidente de H.O.G. Valladolid Chapter, Juan Martí y representantes de los ayuntamientos de Pesquera de Duero y Peñafiel, municipios clave en el recorrido de la ruta.

También hubo representación del Restaurante Selvático, que es el punto de salida y llegada de la cita y también sede de ambos colectivos.