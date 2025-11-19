Investigado en Valladolid un agricultor por un incendio que quemó 53 hectáreas en Tierra de Campos

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid investigan por imprudencia a un agricultor como presunto responsable de un incendio forestal ocurrido el pasado 28 de octubre en una localidad de Tierra de Campos, cuyo fuego carbonizó unas 53 hectáreas de rastrojos y pastos.

Con las labores de investigación e inspección pericial llevadas a cabo en la zona para tratar de identificar el origen del incendio, así como su causa, los agentes pudieron recabar manifestaciones y pruebas incriminatorias. Según las mismas, el origen del incendio se habría producido cuando el agricultor realizó una quema de vegetales y abandonó el lugar sin apagarlos correctamente. Posteriormente, las brasas se reavivaron y el fuego se propagó desde la parcela hasta la zona de pastos.

El incendio se produjo en plena época de riesgo medio de incendios forestales, conforme a lo estipulado en la Resolución de 6 de octubre de 2025, del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, por la que se declara Época de Peligro Medio de incendios forestales en Castilla y León.

Por ello, la Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco (Valladolid).