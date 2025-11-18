Una pelea deja dos heridos en León, uno de ellos con cortes de arma blanca en un ojo y el cuello

Una pelea a primera hora de esta tarde en León ha dejado al menos dos heridos, uno de ellos de 40 años con cortes de arma blanca en un ojo y en el cuello.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 15:46 horas de la Policía Local para solicitar asistencia para el hombre herido por arma blanca en la pelea con otro varón. Además, han precisado que la otra persona implicada también estaba herida con contusiones.

Todo ha ocurrido en el parque de Papalaguinda, en el acceso al centro de energías renovables en el puente de los leones. El aviso se ha trasladado desde el 112 a la Policía Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias de soporte vital básico.

Finalmente, han trasladado a los dos heridos, al de 40 años con cortes en el cuello y un ojo, y al otro implicado, de 53 años, con contusiones, hasta el Hospital de León.

Al mismo tiempo, se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los hechos que motivaron la pelea.