Muere un hombre tras colisionar con una furgoneta en la rotonda de acceso a Fuentesaúco
La mujer que viajaba con la víctima mortal ha resultado herida, así como el conductor de la furgoneta.
El conductor de un turismo, de unos 60 años, ha fallecido esta tarde en Fuentesaúco (Zamora) tras colisionar contra una furgoneta en el kilómetro 131 de la carretera CL-605, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.
En el accidente también han resultado heridos el conductor de la furgoneta y una mujer que viajaba junto al fallecido en el turismo. Los hechos han ocurrido sobre las 20:18 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 de Castilla y León solicitando la presencia de los servicios de emergencia en la rotonda de acceso a Fuentesaúco.
El alertante precisaba que había tres personas heridas y que el conductor del turismo estaba inconsciente, atrapado junto a la mujer, en el interior del vehículo.
El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de emergencias de Sacyl, que han movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario del centro de salud de La Guareña, y a los Bomberos de Toro.
Finalmente, en el lugar han confirmado el fallecimiento del conductor del turismo y ha atendido a las otras dos víctimas, sin que haya trascendido por el momento si han necesitado de traslado a un centro hospitalario.