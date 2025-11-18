Muere un hombre tras colisionar con una furgoneta en la rotonda de acceso a Fuentesaúco

El conductor de un turismo, de unos 60 años, ha fallecido esta tarde en Fuentesaúco (Zamora) tras colisionar contra una furgoneta en el kilómetro 131 de la carretera CL-605, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León.

En el accidente también han resultado heridos el conductor de la furgoneta y una mujer que viajaba junto al fallecido en el turismo. Los hechos han ocurrido sobre las 20:18 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 de Castilla y León solicitando la presencia de los servicios de emergencia en la rotonda de acceso a Fuentesaúco.

El alertante precisaba que había tres personas heridas y que el conductor del turismo estaba inconsciente, atrapado junto a la mujer, en el interior del vehículo.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de emergencias de Sacyl, que han movilizado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al personal sanitario del centro de salud de La Guareña, y a los Bomberos de Toro.

Finalmente, en el lugar han confirmado el fallecimiento del conductor del turismo y ha atendido a las otras dos víctimas, sin que haya trascendido por el momento si han necesitado de traslado a un centro hospitalario.