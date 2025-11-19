Un accidente en la A-62, a su paso por la provincia de Valladolid, deja cuatro hombres heridos

La A-62 a su paso por Arroyo de la Encomienda Fotografía: DGT

Cuatro hombres, de entre 19 y 50 años, han resultado heridos tras un accidente en la A-62, concretamente en el kilómetro 129, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, tras una colisión por alcance de un camión con una furgoneta, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Las mismas fuentes han señalado que los heridos son cuatro varones de entre 19 y 50 años, conscientes, y que se quejaban de dolor en el cuello.

Se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, también a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado una ambulancia al lugar.