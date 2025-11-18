Renault busca 300 operarios para su fábrica de Valladolid: sueldos de hasta 22.000 euros durante 6 meses

Randstad RPO ha iniciado un proceso de selección para contratar 300 operarios y operarias de producción que trabajarán en la fábrica de Renault Group en Valladolid.

Las nuevas incorporaciones se realizarán entre noviembre y marzo para responder al aumento de actividad en la planta.

Los perfiles solicitados incluyen operarios de línea y carretilleros, que participarán en tareas de ensamblaje, atornillado, cableado, manipulación y montaje de componentes, funciones esenciales dentro del proceso de fabricación de vehículos.

Los candidatos deben contar con disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. No se exigen estudios específicos, aunque se valora la experiencia en producción industrial o logística y la destreza manual. La incorporación será inmediata.

La oferta contempla un contrato temporal de hasta seis meses, jornada completa y un salario bruto anual de entre 20.662 y 22.000 euros.

También se incluyen beneficios como transporte de empresa desde distintos puntos de Valladolid.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las oficinas de Randstad en Paseo Arco de Ladrillo 72-74, o a través del enlace habilitado por la compañía.