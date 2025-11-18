Imputado en Mojados por llevar un perro peligroso que atacó a un bodeguero andaluz: tuvo que ser hospitalizado

La Guardia Civil investiga a un hombre por el ataque de su perro catalogado como potencialmente peligroso a otro perro Cedida

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un hombre, vecino de Mojados, como presunto autor de un delito contra los animales por las graves lesiones causadas a otro perro.

Los hechos están relacionados con el incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para la tenencia de un animal clasificado como potencialmente peligroso (PPP).

El incidente ocurrió en la tarde del pasado 3 de septiembre en la vía pública de Mojados. Una vecina paseaba con su perro de raza Bodeguero Andaluz cuando se cruzó en unas escaleras estrechas con otro hombre que llevaba dos perros atados, uno de ellos un Staffordshire Terrier Americano.

A pesar de que el perro potencialmente peligroso portaba un bozal, este no lo llevaba colocado. El animal se abalanzó sobre el Bodeguero, mordiéndole en el hocico y manteniéndole sujeto en una presa durante varios minutos hasta que su dueño logró separarlos.

Como resultado del ataque, el perro Bodeguero tuvo que ser atendido y hospitalizado en un Centro Veterinario de Valladolid debido a las lesiones.

La denuncia inicial fue presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero, y posteriormente fue trasladada al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de Valladolid para continuar con la investigación.

El dueño del Staffordshire Terrier Americano ha sido investigado por la Guardia Civil por ser el responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias para un animal potencialmente peligroso, lo que derivó en lesiones a otro perro.

La normativa exige para los PPP, licencia de tenencia y seguro de responsabilidad civil, uso permanente de bozal en lugares públicos y estar sujeto con una correa rígida, no extensible, de menos de 2 metros.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Medio Ambiente de Valladolid.

Además, las infracciones administrativas detectadas han sido remitidas al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Mojados, al ser las autoridades competentes en la materia.