Valladolid inaugura un monumento a las víctimas de accidentes viales: “No hablamos de cifras, sino de personas”

Valladolid cuenta desde este domingo con un espacio permanente para homenajear a las víctimas de accidentes de tráfico. El alcalde, Jesús Julio Carnero, inauguró en la Plaza de Portugalete una escultura de Rosa Serra Puigvert, que —según señaló— simboliza el compromiso municipal con la seguridad vial. “Cada vida importa y cada accidente evitable debe serlo”, afirmó.

El acto, celebrado en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico, reunió a familiares, colectivos ciudadanos y entidades como AESLEME, AVATA, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial y la Asociación de Motoclubes de Valladolid.

La jornada incluyó una ruta solidaria, la lectura de un manifiesto, un minuto de silencio y una ofrenda floral.

La obra, de más de dos metros, representa a dos figuras sosteniendo un volante y quedará instalada de forma permanente en el lugar donde tradicionalmente se celebran los homenajes.

Carnero aprovechó la conmemoración para insistir en que la seguridad vial seguirá siendo “una prioridad absoluta” y recordó las actuaciones en marcha, como la campaña Valladolid, patinete seguro o las intervenciones en Entornos Escolares Seguros.

El acto concluyó con un reconocimiento a profesionales destacados por su labor en prevención y atención a víctimas.