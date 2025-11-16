Un coche de la Policía Nacional

Valladolid

Ingresado con cortes en la cara tras una agresión con arma blanca en el Paseo de Zorrilla

El herido, de 41 años, fue atendido de madrugada y trasladado en ambulancia al Hospital Clínico de Valladolid.

Un hombre de 41 años resultó herido esta madrugada en Valladolid tras una agresión con arma blanca registrada en el Paseo de Zorrilla, a la altura del número 48. El 112 recibió el aviso a las 5.24 horas por parte del Cuerpo Nacional de Policía y dio aviso a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

El hombre presentaba cortes en la cara, por lo que fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. La Policía investiga las circunstancias de la agresión.