Detenida una mujer en Medina del Campo por gastar 700 euros en lencería de una tarjeta que no era suya

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio vallisoletano de Medina del Campo a una mujer el pasado día 21 de octubre como presunta autora de un delito de estafa por gastar 700 euros en lencería con una tarjeta de crédito que no era suya.

Los hechos fueron denunciados en el mes de mayo por una mujer en las dependencias de la Comisaría Local de Policía Nacional de Medina del Campo. En dicha denuncia la mujer relataba que siendo la titular de una tarjeta de pago bancaria, una persona desconocida había realizado compras en internet facilitando ese número de tarjeta y siendo cargados los importes a nombre de la denunciante.

Estas compras se habían efectuado hasta en siete fechas distintas, siendo un total de 18 cargos que sumaban un importe de 694,21 euros. La denunciante no había realizado ninguna de esas compras, por lo que entendía que se trataba de cargos fraudulentos.

Los agentes de Policía Nacional se pusieron tras la pista del presunto autor de las compras, las cuales eran mayoritariamente de lencería femenina. Tras realizar diferentes pesquisas en las webs donde se habían realizado las compras e investigar los envíos de las mercancías compradas, determinaron la identidad de la presunta autora de los hechos.

Se trata de una mujer, vecina de la villa que ha sido detenida por agentes de Policía Nacional como presunta autora de un delito de estafa con tarjeta de crédito.

La detenida ha sido oída en declaración en dependencias policiales, quedando posteriormente en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para ello. Las diligencias policiales con lo actuado han sido trasladadas al juzgado de Instrucción de Guardia de Medina del Campo.