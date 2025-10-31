Heridas tres personas, entre ellas un bebé de dos meses, tras una colisión entre dos turismos en Burgos
Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) al lugar del accidente para atender a los tres afectados.
Un bebé de dos meses, una joven de 32 años y un joven de 34 han resultado heridos este viernes en una colisión entre dos turismos en la ciudad de Burgos. El accidente ha tenido lugar en la calle Calderón de la Barca de la capital burgalesa, a la altura del número 8.
La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del accidente a las 17:29 horas y ha dado traslado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) al lugar para atender a los tres afectados.