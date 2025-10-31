Condenados a casi 38 años de cárcel siete narcos detenidos en la 'Operación Almendro' por tráfico de drogas

La Audiencia de Valladolid ha condenado a penas que, en total, suman casi 38 años de cárcel a siete de los acusados dentro de la ‘Operación Almendro’, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León a través de la sentencia de fuentes jurídicas.

El juicio tenía lugar el pasado miércoles, 17 de septiembre. La Fiscalía pedía, en un principio, penas que sumaban en total 82 años de cárcel.

Los acusados fueron detenidos en mayo de 2024 en una operación que acabó con la incautación de más de tres kilos de distintas sustancias después de varios registros efectuados en Laguna de Duero (Valladolid), además de en Morales de Toro (Zamora) y en Madrid.

Condena

La Justicia ha condenado a T.G.T. como autora de un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, en la modalidad de notoria importancia a seis años y seis meses de prisión, y a una multa de 18.673 euros. También, como autora de un delito de tenencia ilícita de armas a la pena de un año y tres meses de prisión.

A E.S.S. tres años y un día y multa de 16.500 euros. A J.I.S.C seis años de cárcel y multa de 3.655 euros por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Cuatro años y seis meses de cárcel para J.M.D, J.C.M., A.G.A y K.S.P., en todos los casos con multas de 3.655 euros.

En total, la suma de las condenas asciende casi a los 38 años de prisión. En concreto 37 años, nueve meses y un día.

Además, V. C.G. como recoge la sentencia de la Audiencia de Valladolid ha sido absuelta. Se exponía, en un primer momento a cuatro años y tres meses de cárcel y también a una multa de 2.000 euros.