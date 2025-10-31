Una asesora financiera estafa más de 122.000 euros a sus clientes autónomos durante cuatro años

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la ‘Operación Presteda’, ha procedido a la detención de una mujer como presunta autora de múltiples delitos cometidos entre 2021 y 2025.

La investigación comenzó tras la recepción de varias denuncias en distintos puestos de la demarcación territorial de la Guardia Civil, que alertaba sobre posibles irregularidades financieras.

Tras el análisis exhaustivo de la documentación recopilada, los investigadores determinaron que el importe total estafado superaba los 122.000 euros.

La detenida ejercía como asesora financiera y habría utilizado los documentos personales de identidad de varios de sus clientes, obtenidos durante la prestación de servicios profesionales, para solicitar préstamos personales y líneas de crédito a nombre de ellos, sin su conocimiento ni consentimiento.

Las víctimas, en su mayoría autónomos, comenzaron a detectar la estafa al recibir notificaciones bancarias y reportes crediticios con deudas que no habían contraído.

Esta situación ha generado graves perjuicios económicos, reclamaciones por parte de entidades financieras y daños en la reputación crediticia de los afectados, algunos de los cuales han sido incluidos en el fichero ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito).

A la detenida se le imputan delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, administración desleal y apropiación indebida, todos ellos con el agravante de abuso de confianza profesional.

La investigación continúa abierta y se estima que el número de afectados podría incrementarse, dado que existen indicios de que se habrían formalizado múltiples préstamos irregulares bajo el mismo patrón de actuación.