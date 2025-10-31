Desmantelada en Zamora una red de robos de cobre con doce detenidos en 24 horas: un vecino fue clave para atraparlos

La Guardia Civil de Zamora ha detenido en las últimas horas a doce personas por distintos delitos cometidos en varios puntos de la provincia.

Seis de ellas están acusadas de robo con fuerza de cable de cobre, tres de robo de bobinas del mismo material, dos por tentativa de robo con intimidación y hurto y uso de vehículo, y una más por una requisitoria judicial.

A las 18.30 horas del miércoles 29 de octubre fue arrestado un individuo en la localidad de Ceadea, al que se le acusa de un supuesto delito de hurto y uso de vehículo.

Coche de la Guardia Civil

La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, ya que un vecino alertó sobre un coche sospechoso en el municipio. Al comprobar la matrícula, los agentes del Puesto de Fonfría confirmaron que el vehículo había sido robado en Valladolid. Su único ocupante fue detenido.

Durante la jornada del jueves se desarrollaron varios operativos simultáneos. En Manzanal del Barco, un vecino alertó a la Central Operativa de Servicios de la presencia de tres hombres con acento extranjero, que portaban una cizalla y habían dejado cables gruesos cortados en la zona antes de marcharse hacia Zamora.

Las patrullas de Seguridad Ciudadana desplazadas al lugar localizaron una gran cantidad de cableado, aparentemente de telefonía, que había sido cortado y preparado para su recogida. Los agentes no encontraron a nadie en las inmediaciones, por lo que se montó un dispositivo de vigilancia nocturna.

A las 01:20 horas, a la altura de Palacios del Pan, una patrulla del Puesto de Muelas del Pan localizó una furgoneta sospechosa. Tras identificar a los seis ocupantes, se comprobó que el vehículo estaba relacionado con varios robos de cable de cobre.

Los agentes procedieron a su detención y se intervinieron diversos efectos, como pasamontañas, cizallas y otros utensilios usados habitualmente para cortar cable.

Pasamontañas, cizallas y otros utensilios

Otra intervención se produjo en la A-62, dentro del término municipal de Castrillo de la Guareña. Efectivos de la Usecic de la Comandancia identificaron a los ocupantes de una furgoneta y hallaron en el interior dos bobinas de cable.

Los detenidos no pudieron acreditar su procedencia, y la investigación permitió comprobar que habían sido sustraídas de una obra en Villamayor (Salamanca), según ha explicado la Guardia Civil.

Tres personas fueron detenidas por un delito de robo con escalo, y se incautaron las bobinas, además de pasamontañas, guantes, cizallas y tenazas.

En Benavente, los agentes detuvieron a un hombre por un delito de tentativa de robo con intimidación. Según la Guardia Civil, el individuo pidió dinero a un vecino alegando que necesitaba un billete de autobús, y posteriormente trató de sustraerle la cartera del bolso. El arrestado, vecino de Benavente y de nacionalidad extranjera, tiene numerosos antecedentes policiales.

La última detención se produjo en Puebla de Sanabria. En este caso, los agentes identificaron a un varón de 37 años y nacionalidad extranjera sobre el que pesaba una requisitoria judicial en vigor del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tomelloso (Ciudad Real). El detenido también cuenta con antecedentes policiales.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los detenidos podrían estar implicados en otros hechos delictivos similares registrados en la provincia y provincias limítrofes.