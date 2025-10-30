Escalan un muro y roban en un desguace de Cigales material valorado en 3.000 euros: detenidos al intentar huir

La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos hombres, vecinos de Valladolid, como presuntos autores de un delito de robo con escalo.

El día 29 de octubre de 2025, la Guardia Civil de Valladolid tuvo conocimiento por un aviso del propietario del desguace comunicando que varias personas habían procedido a acceder al mismo.

Tras el aviso, la Guardia Civil procedió a montar un dispositivo en la parte posterior del lugar para localizar a los presuntos autores. En esos instantes, pudieron observar como dos personas saltaron el muro posterior del establecimiento, introduciéndose en un vehículo e iniciando la marcha.

En el momento en el que los autores vieron la presencia de la Guardia Civil, intentaron huir del lugar, siendo alcanzados por los agentes, los cuales procedieron a su identificación y posteriormente a la detención.

La Guardia Civil, tras realizar una inspección ocular del vehículo, logró intervenir los efectos sustraídos siendo cuatro neumáticos, tres refuerzos de paragolpes y 10 radiadores de vehículos, valorado en aproximadamente 3.000 euros.

Fruto de la actuación y tras la detención de los supuestos autores, se procedió al reconocimiento de los efectos sustraídos por parte del responsable del establecimiento, identificando como suyo y haciéndole entrega de los mismos.