La boda clandestina que cambió el destino de España: los Reyes Católicos y su histórica unión en Valladolid

La ciudad de Valladolid fue testigo de la boda que puso la primera piedra de la construcción de España como nación. El 19 de octubre de 1469, hace 556 años, los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos desde entonces como los Reyes Católicos, se desposaron en el Palacio de los Vivero de la ciudad.

Este domingo, la ciudad de Valladolid recuerda aquella histórica ceremonia que fue casi clandestina y no tuvo ningún tipo de suntuosidad al no contar Isabel y Fernando con la necesaria bula papal.

El motivo que impedía el enlace no era otro que la consanguinidad, aunque lejana, de los cónyuges. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón compartían bisabuelos: el antiguo rey Juan I de Castilla y su consorte, Leonor de Aragón, por lo que eran primos lejanos.

La imposibilidad de llevar a cabo la boda por la vía oficial y de obtener la necesaria bula papal para la misma no frenó a los dos monarcas, que veían en esta boda el principio de una alianza muy favorecedora para sus intereses.

Una histórica unión

El enlace celebrado en Valladolid era de vital importancia para ambos monarcas y representaba una forma de consagrar definitivamente su poder.

En el caso de Isabel de Castilla, a la muerte de su padre, Juan II, había ascendido al trono su hermanastro Enrique IV en 1454, cuando Isabel solo tenía tres años, pero la tranquilidad de su reinado no duraría mucho.

Imagen del Palacio de los Vivero en el que se casaron los Reyes Católicos el 19 de octubre de 1469. Eduardo Margareto ICAL

En 1464 estalló una revuelta contra el monarca impulsada por un grupo de nobles que se oponían a las pretensiones de Juan II de nombrar sucesora a su hija, Juana La Beltraneja.

Estos nobles castellanos eran partidarios de que fuese Isabel la heredera y, finalmente, Enrique lo aceptó, aunque se reservó el derecho de concretar él su matrimonio, en virtud de lo acordado en el Tratado de los Toros de Guisando de 1468.

Pero los intentos de Enrique de desposarla con Carlos de Viana, Alfonso V de Portugal, Pedro Girón y Carlos de Valois fueron en vano y el monarca de la Corona de Aragón, Juan II, entró en escena para tratar de acordar su enlace con su hijo Fernando, que Isabel veía como el mejor candidato.

El germen de España

La mayor dificultad para que el enlace se produjese -además de la oposición de Enrique IV al mismo y el hecho de que vulnerase el Tratado de los Toros de Guisando- era que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón compartían bisabuelos: el antiguo rey Juan I de Castilla y su consorte, Leonor de Aragón.

Por ello, eran primos lejanos. Esto contravenía la doctrina eclesiástica y se hacía necesaria una bula papal que permitiera el matrimonio.

Placa que recuerda el enlace en el Palacio de los Vivero. Eduardo Margareto ICAL

La negativa del Papa Paulo II a expedir esa bula, por los conflictos que pudiera acarrearle con algunos de los reinos, llevó a que personas del entorno de los dos interesados falsificasen una bula, supuestamente emitida por el anterior pontífice, Pío II, en la que se permitía el matrimonio hasta el tercer grado de consanguinidad.

El siguiente paso, una vez conseguido el documento, era reunir a ambos pretendientes para celebrar el enlace. Ante la preocupación de ambos por la férrea oposición de Enrique IV, Fernando decidió trasladarse de forma clandestina de Aragón a Castilla, disfrazado de mozo de mula de un grupo de comerciantes.

El obispo de Segovia, convencido por la falsa bula, permitió el enlace e Isabel y Fernando, con 18 y 17 años respectivamente en aquel momento, se casaron en la conocida como Sala Rica del Palacio de los Vivero de Valladolid, el 19 de octubre de 1469.

El matrimonio se consumó esa misma noche y los recién casados pasaron unos días en el Castillo de Fuensaldaña, a poco más de 8 kilómetros de la ciudad.

Patio del Palacio de los Vivero. Eduardo Margareto ICAL

Tras conocer las circunstancias del enlace, Enrique IV entró en cólera e Isabel y Fernando fueron excomulgados. Pero la situación se resolvería con prontitud.

En 1471, el nuevo Papa Sixto VI envió al cardenal Ricardo Borgia para establecer un trato: les entregaría la bula papal oficial que consagrase su matrimonio a cambio de que los monarcas concedieran la ciudad de Gandía y el título de duque a su hijo, Pedro Luis Borgia.

La Bula de Simancas, en honor a la localidad vallisoletana donde fue entregada, oficializó definitivamente el enlace a ojos de la Iglesia en 1471 y los monarcas cumplieron su parte del trato en 1485.

Se consagraba así un enlace que puso la primera piedra de la futura nación española y, con ello, de las hazañas de un Imperio en el que llegó a no ponerse el sol.