Motauros volverá a hacer rugir Tordesillas del 15 al 18 de enero de 2026

Motauros se celebrará este 2026 del 15 al 18 de enero en Tordesillas. Las fechas se han dado a conocer en la presentación de esta nueva edición que llega después de un potente 25 aniversario.

El presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, ha destacado el compañerismo y la hermandad como los verdaderos protagonistas de esta concentración motera invernal que reunió en su última convocatoria a casi 22.000 personas.

El programa completo se dará a conocer más adelante, pero ya se han confirmado algunas de las actividades de esta próxima edición. Entre ellas la tradicional excursión del sábado a Medina del Campo que en 2025 congregó a 7.000 personas.

En 2026 Motauros incluirá la edición número 15 del Festival Pop Rock, el emblemático Bike Show y conciertos en la carpa principal de los que todavía no se han revelado nombres.

Esta concentración busca cada año dar visibilidad a una causa solidaria. En 2026 se trabajará para apoyar a la Fundación Síndrome de Dravet, que ayuda a los afectados por esta enfermedad rara que consiste en una severa epilepsia infantil.