Vitartis y Cajamar presentan 'Alimentos del futuro 2025', un "escaparate" para 63 proyectos innovadores

El presidente de Vitartis, Santiago Miguel; y el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, en la presentación de 'Alimentos del futuro 2025' Vitartis

Este jueves, 16 de octubre, Valladolid ha acogido la presentación de 'Alimentos del Futuro 2025', editado por la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) y Cajamar.

El sexto número de una colección que ofrece una amplia información sobre 63 proyectos innovadores desarrollados por 48 socios.

Ofrece un total de 152 páginas de análisis e información, de las que más de 100 están dedicadas a 63 proyectos innovadores de 48 socios de Vitartis: 42 empresas, cuatro centros tecnológicos y dos universidades.

El presidente de Vitartis, Santiago Miguel, ha expresado la satisfacción de la Asociación por "el alto compromiso de los socios con la innovación", así como su "orgullo" de formar parte de este sector.

Del mismo modo, ha destacado que 'Alimentos del futuro' 2025 es "un buen escaparate de la innovación en nuestro sector", además del "alto compromiso de todo el ecosistema que representa nuestra Asociación con el impulso a la innovación abierta y colaborativa, en beneficio de la sostenibilidad del sector y del bienestar de los ciudadanos de Castilla y León".

Santiago Miguel también ha aprovechado la ocasión para poner en valor el esfuerzo que realizan las empresas "en esta etapa de cambios rápidos, continuos y permanentes, para gestionar el estrés que genera la vertiginosa evolución de las nuevas tecnologías, con el objeto de mantener la calidad y atender la demanda del consumidor".

Con ello, ha recordado que la industria alimentaria, la primera actividad del sector industrial de Castilla y León, concentra más de 2.800 empresas y emplea a 55.530 personas, así como que, con una cifra de negocio de casi 16.300 millones de euros, se sitúa en el tercer puesto del ranking autonómico nacional.

Por su parte, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, encargado de la clausura, ha destacado la implicación que siempre ha tenido la entidad financiera con la industria alimentaria castellano y leonesa, recordando, además, que su objetivo no es otro que "colaborar y apoyar a este sector para que, sirviéndose de dos palancas fundamentales como la innovación y la digitalización, pueda avanzar en su sostenibilidad económica, social y medioambiental".

El acto, conducido por la presentadora Cristina Carro, también ha celebrado una mesa redonda en torno al tema Innovación 360º, moderada por la directora de Vitartis, Cristina Ramírez, y en la que han participado tres de los 11 expertos que colaboran en este número.

Rosario Pedrosa, gerente del Área de Estrategia Comercial y Marketing de AECOC; Ricardo García, director de Cajamar Innova, y Germán Sanchís, director general de Sciling.

Estos se han referido a algunas de las consideraciones que se abordan en los temas de análisis de 'Alimentos del futuro 2025'. Las tendencias actuales del gran consumo, las claves para crecer innovando, la IA y el 'viento del cambio', el reto permanente de la internacionalización y la apuesta por la tecnología en la alimentación son algunos de ellos.

Cabe destacar que el acto también ha contado con la asistencia de la directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentaria de la Junta de Castilla y León, Cristina Frías.