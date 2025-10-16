Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el sofá de su casa en Valladolid

El cadáver de una mujer ha sido hallado, en la tarde de este miércoles 15 de octubre, en el sofá de su casa ubicada en la calle Huelgas, en la esquina con la Plaza de San Juan, como han confirmado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fue un familiar el que daba la voz de alarma tras no poder contactar con la mujer, a eso de las 18:02 horas de la tarde. Intentó acceder a la vivienda cuando se encontró que estaba echado el cerrojo por dentro lo que le imposibilitaba entrar.

El Servicio de Emergencias recibió la llamada de alerta y dio aviso a la Policía Nacional, también a la Policía Local y a los Bomberos de Valladolid que acudieron rápidamente hasta el lugar.

Los profesionales del fuego se encargaron de acceder a la casa a través del balcón para hallar el cuerpo sin vida de esta mujer y abrir las puertas de la casa para que entraran los efectivos policiales y sanitarios.

Fuentes oficiales consultadas por este medio aseguran que la mujer se encontraba en el sofá y que no había signos de violencia en dicho cadáver.

Los hechos se pusieron en conocimiento de la autoridad judicial para que el forense determinara, finalmente, las causas de la muerte, como marca el protocolo.