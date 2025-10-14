Valladolid revitaliza el entorno de la Catedral: luz verde a las obras para abrir nuevos espacios culturales y públicos

Una pareja en la zona de la Catedral de Valladolid Miriam Chacón ICAL

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde en su sesión de hoy a la licencia de obras (proyecto básico y ejecución) para la restauración y revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid, con cesión de espacio libre de uso público (de titularidad privada), en la calle Arribas 1.

Este Proyecto tiene por objeto la conservación, revitalización y puesta en valor del conjunto catedralicio mediante la restauración de elementos dañados por humedades, la reorganización y recalificación de las dependencias de las Colegiatas para su uso museístico con apertura del Patio de los Cipreses hacia la Plaza de la Universidad.

También la recuperación de la Puerta de Santa María y la adecuación de los espacios situados sobre las capillas del lado del Evangelio para albergar la Biblioteca Diocesana con acceso desde la Plaza de Portugalete.

La actuación museística se desarrolla con la restauración y acondicionamiento de las dependencias existentes, con trabajos de limpieza y consolidación de fábricas y ventanas góticas, reparación de cubiertas, ejecución de cámara bufa, renovación de pavimentos interiores no históricos para la instalación de canalizaciones y adaptación a requerimientos del Código Técnico de Edificación.

También con una pequeña ampliación ejecutada sobre cimentación superficial de losa rígida de hormigón con estructura metálica y cerramientos mixtos de ladrillo y sillería caliza, tabiquería interior de cartón yeso y madera, cubierta ligera de zinc al cuarzo, limpieza y restauración de paramentos adyacentes y dotación de instalaciones eléctricas con LED.

Además, se incluye la construcción de una escalera y un ascensor en el lado norte del espacio que conecta con el nivel de la biblioteca, integrándose en el volumen del conjunto.

Dada la naturaleza diferente, tanto histórica como constructiva, de las zonas donde se interviene y a efecto de clarificar el contenido, se estructura el proyecto en cuatro zonas, bien entendido que un objetivo prioritario del proyecto es dotar de unidad a los elementos intersticiales de los sucesivos tiempos que configuran el conjunto de la Catedral.

Se trata por ello de eliminar, en la medida de lo posible, los elementos discordantes y heterogéneos que confunden la contemplación del conjunto catedralicio.

A esos efectos, se dividen las distintas actuaciones en 4 partes que se corresponden con las siguientes zonas:

Zona A: Museo Diocesano (Adecuación de espacios e instalaciones Museo y Musealización).

Espacio que se corresponde con las capillas de la Colegiata que ocupan el Museo en la actualidad más dos elementos de nueva planta que sustituyen a los edificios auxiliares de planta baja que se van a demoler.

Zona B: Plaza de acceso al Museo (Espacio libre de la Colegiata).

Esta área se corresponde con el espacio delimitado por los edificios que actualmente conforma la plaza de los cipreses.

Zona C: Puerta de Santa María.

Esta es la zona donde está actualmente situado el acceso peatonal a la iglesia a través de un pasillo de pladur y la capilla al norte del fracasado crucero del lado de la epístola del proyecto herreriano.

Zona D: Biblioteca Histórica Diocesana.

Espacio situado sobre capillas del lado del Evangelio y lateral poniente de la Colegiata.