Valladolid contará con un servicio especial de autobuses para el partido de la Selección Española en el José Zorrilla

Autobuses de Auvasa y la estación temporal de Biki en el estadio José Zorrilla Ayuntamiento de Valladolid

La ciudad de Valladolid cuenta los días para una de sus jornadas deportivas más esperadas.

Y es que el próximo martes, 14 de octubre, a las 20:45 horas el estadio José Zorrilla acogerá el cuarto partido de clasificación para el Mundial de 2026 de la Selección española, que se enfrentará a la Selección de Bulgaria en un encuentro decisivo.

Un encuentro que supone la cuarta visita del conjunto español a la ciudad del Pisuerga y que llenará de actividad y afición la capital vallisoletana.

Ante la trascendencia del evento, Auvasa prestará un servicio de autobús con las líneas especiales de fútbol (F1 F2 F3 F4 F5 y F6), que conectarán los diferentes barrios de la ciudad con el José Zorrilla, con recorridos de ida una hora antes del partido y vuelta a la finalización del mismo.

Además, las líneas 8 y circular reforzarán sus horarios ampliando la cobertura a las inmediaciones del estadio, con parada junto al Auditorio Miguel Delibes.

Del mismo modo, BIKI también contará con una estación temporal en las inmediaciones del estadio, con el fin de favorecer los desplazamientos con el servicio municipal de bicicletas.

Asimismo, se habilitará la dirección de la marcha en sentido de bajada en las escaleras de las instalaciones de movilidad en la Ladera Norte de Parquesol hacia el estadio José Zorrilla para ir al estadio y de subida para la salida del partido, para así facilitar el acceso andando.