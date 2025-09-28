El PP pide a Puente transformar la Vía de Ariza en una zona verde y carril bici entre Valladolid y Laguna de Duero

Imagen de las vías férreas para el transporte de vehículos de la estación de Ariza en Valladolid. Miriam Chacón Ical

El Grupo Municipal Popular, a través de su portavoz Blanca Jiménez Cuadrillero, vuelve a la carga para exigir algo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dirigido por Óscar Puente.

Así, ha registrado una moción en el pleno ordinario de este 29 de septiembre para solicitar la conversión del antiguo trazado ferroviario de la Vía de Ariza en un corredor verde que conecte Valladolid con Laguna de Duero.

La iniciativa se plantea tras el cierre definitivo de la línea, inaugurada el 1 de enero de 1895 y en funcionamiento durante 130 años.

El pasado 9 de mayo circuló el último convoy de mercancías de Renault, único servicio que aún utilizaba esta infraestructura. Actualmente se está procediendo al desmontaje de los raíles y el balastro, lo que abre la posibilidad de dar un nuevo uso al espacio liberado.

Según la moción, el proyecto busca recuperar este patrimonio ferroviario a través de la creación de una vía verde con carril bici y plataforma peatonal, generando un eje de gran valor social, ambiental y económico. “Se trata de una oportunidad para fomentar la movilidad sostenible y conectar de manera segura a dos municipios con fuertes lazos urbanos y sociales”, defendió Jiménez Cuadrillero.

El texto presentado incluye tres compromisos principales: solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la transformación del tramo Valladolid–Laguna de Duero.

Garantizar criterios de accesibilidad, biodiversidad y sostenibilidad en el diseño —como la separación de flujos ciclistas y peatonales, la iluminación eficiente y la plantación de especies autóctonas.

También promover un proceso de participación ciudadana y coordinación entre administraciones para dar forma al proyecto.

Con esta moción, el PP pretende que el “cierre de la histórica Vía de Ariza no suponga la desaparición de un espacio con alto valor simbólico e histórico, sino su reconversión en un nuevo recurso para la ciudad y su entorno”.