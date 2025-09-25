Valladolid impulsa su nueva estrategia alimentaria para sortear los aranceles de Trump: "La situación es inestable"

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, ha presidido en la mañana de este jueves, 25 de septiembre, la Mesa Municipal de la Agroalimentación de Valladolid, con más de 40 participantes del sector en la que se han compartido los “principales retos y preocupaciones” que afronta un sector estratégico en España y Castilla y León.

Se trata de productores tanto agrarios, como de industria alimentaria, distribuidores y comerciantes, también de restauración y hostelería y organizaciones de consumidores, así como instituciones educativas y de investigación o consejos reguladores, sindicatos y administraciones públicas.

El alcalde ha recordado el punto de partida de esta Mesa Municipal que pasa por ser “un espacio de trabajo conjunto de colaboración “público-privada” destacando “la importancia de las exportaciones para las empresas agroalimentarias”.

Ha subrayado, además, que es “fundamental abordar la estrategia con una visión integral que tiene en cuenta todos los agentes de la cadena alimentaria”.

Jesús Julio Carnero, en su comparecencia ante los medios, acompañado de Fernando Rubio, gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, y después del encuentro, ha valorado también la participación en la Mesa Municipal de la Agroalimentación del viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina.

Este se ha centrado en las medidas de apoyo a la internacionalización por parte de la Junta de Castilla y León que pone a disposición de las empresas, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial.

La nueva estrategia alimentaria de Valladolid

El alcalde de Valladolid tras la segunda de las reuniones de la mesa ha asegurado que “se busca seguir creciendo siendo cada vez más internacionales” y “apostando por el talento joven que se forma en Valladolid para que dé sentido al sector agroalimentario”.

En un primer momento, el Ayuntamiento de Valladolid elaboró, en el mes de julio, un documento inicial con unas básicas líneas estratégicas” para conformar ahora “un documento” con perfil de ser “la estrategia agroalimentaria de Valladolid” que va a “sustituir a la anterior del año 2018”.

“Está en consonancia con la propia estrategia de la Junta de Castilla y León como de Vitartis. Les hemos dado el borrador para que hagan las consideraciones necesarias con cinco grandes objetivos”, ha señalado el alcalde de Valladolid.

Cinco líneas para potenciar ese sector agroalimentario de la ciudad.

Las grandes líneas de la nueva estrategia

El primero de estos cinco grandes puntos por los que se va a guiar esta estrategia es “incentivar todo lo que tiene que ver con el comercio de proximidad” en algo que es “importantísimo y fundamental”.

El segundo de los puntos pasa por “consumir los productos de kilómetro cero” y el tercero, algo “esencial para la ciudad de Valladolid” como es “conectar la ciudad con la provincia”.

“Valladolid es una gran ciudad, industrial, pero que sabe muy bien su origen y dónde están sus raíces. En esto vamos a seguir trabajando”, ha añadido el primer edil.

El cuarto de los puntos pasa por “potenciar un consumo responsable y una alimentación sostenible” mirando la sostenibilidad medioambiental y social” para esta estrategia.

Por último, Carnero ha hecho referencia a la “promoción nacional e internacional de los productos” citando también a las dos grandes marcas de garantía como son Tierra de Sabor y Alimentos de Valladolid.

Aranceles e incertidumbre

Jesús Julio Carnero ha hecho referencia, de nuevo, a la presencia de Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad, que ha estado en la Mesa Municipal, el que ha puesto sobre la mesa la situación por la “política arancelaria” y la “inestabilidad que produce en el sector”.

“Hemos quedado en que, durante un mes, nos damos plazo para incorporar a este documento perfilado cuestiones referentes con la formación y, desde ahí tendremos una hoja de ruta para, a través de la Mesa Municipal seguir potenciando la alimentación de Valladolid”, ha explicado Carnero.

Sobre los aranceles, el alcalde de Valladolid ha asegurado que “tienen dos grandes ámbitos de influencia negativa en la ciudad como son la automoción y la industria agroalimentaria como el vino, que se están viendo afectados”.

Carnero ha recalcado que “estamos en una situación de inestabilidad” ya que “nos llegan respuestas distintas” y en “un mercado la inestabilidad es lo pero que puede acontecer”, finalizando y haciendo hincapié en eso, en que “la automoción y el vino son los grandes afectados”.

El Hub Logístico

Sobre el Hub Logístico, Carnero ha añadido que el Plan Director estará en el mes de marzo. Hoy se celebrará una reunión interna para “analizar y evaluar” el estado de situación del conjunto de las áreas.

Se sigue trabajando desde la Agencia de Innovación en “algo que forma parte de todo el entramado como constelación del sector agroalimentario de Valladolid”.